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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
18:40
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı
Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 606bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için 'Kızılcık Şerbeti izle' araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Nilay'ın Ömer ile Görkem'in ilişkisini Pembe'ye söylemesiyle son bulan diznin bu haftaki sezon finalinde küçük kıyamet kopacaktır. Herkes gerçekleri öğrenecek ve birçok kişi diziye veda edecektir. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 66. bölüm izle