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Haberler Yaşam KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:40

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

Her Cuma günü Show Tv ekranlarında yayınlanan dizi Kızılcık Şerbeti bu akşam 606bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin yeni bölümü için 'Kızılcık Şerbeti izle' araştırmaları yapılıyor. Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ı buluşturan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Nilay'ın Ömer ile Görkem'in ilişkisini Pembe'ye söylemesiyle son bulan diznin bu haftaki sezon finalinde küçük kıyamet kopacaktır. Herkes gerçekleri öğrenecek ve birçok kişi diziye veda edecektir. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinde bu akşam neler olacak? İşte Show TV ile Kızılcık Şerbeti 66. bölüm izle

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finaliyle ekranlara geliyor. Gerçeklerin açığa çıkacağı ayrılıkların yaşanacağı dizide bu hafta tansiyon yükselecek. Peki camdan kim düştü, yeni bölümde neler oalcak? İşte bu soruların cevabı için Show Tv ile Kızılcık Şerbeti sezon finali izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

BÜYÜK GERÇEK ORTAYA ÇIKIYOR!

Görkem ve Ömer'in geçmişte yaşadıkları ortaya çıkarken Fatih adeta deliye döner. Odaya kendisini kilitleyen Görkem'in kapısını kıran Fatih'i sakinleştirmek için peşinden gelen abisi Mustafa aldığı vazo darbesi ile yere yığılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

Abdullah duydukları karşısında Ömer'in yakasına yapışırken Ömer kendisine sarf edilen sözlere daha fazla tahammül edemez ve bana ahlaktan bahsetme Alev ile beraber olduğunu açıklasana ifadeleri sonrasında Ünal ailesinde bir soğuk duş daha yaşanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ İZLE | ‘Camdan düşen isim belli oldu!’ Show TV Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm canlı izle ekranı

Nilay'ın biri düştü bağırışının ardından aile evin dışına koşarken gördükleri manzara ailenin daha derin yaralar içerisinde kalmasına neden olacak.

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