Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
18:37
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cuma günleri yayımlanıyor. 3. sezona geri sayım başlarken tanıtım için de araştırmalar hız kazandı. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı hakkında merak edilenler...