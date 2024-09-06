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Giriş Tarihi: 06.09.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:37

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı sorusu dizi takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cuma günleri yayımlanıyor. 3. sezona geri sayım başlarken tanıtım için de araştırmalar hız kazandı. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı hakkında merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı için takipçiler ekran başında. Gerçek bir hikayeden uyarlanan yapım ekranlara dönüyor. Show TV tanıtımıyla birlikte yeni sahneler de gündemde olacak. Peki; Kızılcık Şerbeti fragmanı yayınlandı mı, 3. sezonda neler olacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi 13 Eylül olarak dikkat çekiyor. 66 bölümde sezon finali yapan yapımın çekimlerinin başladığı konuşuluyordu.

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Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti eni sezon fragmanı henüz yayımlanmadı. Tanıtım bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Show TV Kızılcık Şerbeti 3. sezon için geri sayım!

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

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