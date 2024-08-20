Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
16:48
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?
Show TV ekranlarında 2. sezondur yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonuyla ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri tarafından Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi araştırılıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan dizinin üçüncü sezonunda bambaşka bir hikâye ve yeni karakter seyirciyi bekliyor. 66. bölümünde 2. sezonunu sonlandırılan dizide yeni karakterlerle, yeni hayatlara ve yeni öykülere kapı açılıyor. Peki, Görkem öldü mü, Kıvılcım ve Ömer ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?