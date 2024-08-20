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Giriş Tarihi: 20.08.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:48

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Show TV ekranlarında 2. sezondur yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonuyla ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri tarafından Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi araştırılıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan dizinin üçüncü sezonunda bambaşka bir hikâye ve yeni karakter seyirciyi bekliyor. 66. bölümünde 2. sezonunu sonlandırılan dizide yeni karakterlerle, yeni hayatlara ve yeni öykülere kapı açılıyor. Peki, Görkem öldü mü, Kıvılcım ve Ömer ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, ekranlarda 3. sezonuyla yer almaya hazırlanıyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni sezonuna birçok yeni isimle devam edilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 66. bölümü ile sezon finali yaptı. 2 sezonu geride bırakan dizi, 3. sezonu ile ekranlara dönüyor.
Dizinin yeni sezonu için bekleyiş sürerken kanaldan ve yapım şirketinden tarih ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?

İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema'ya evlenme teklif etmeye karar verir.Doğa ve Giray'ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır.Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullahlar'a yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

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