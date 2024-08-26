Giriş Tarihi: 26.08.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
17:25
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİH: ‘O tarihte dönüyor!’ Kızılcık Şerbeti 3.sezon ne zaman, kimler kadroya dahil oldu?
Show TV ekranlarında 2 sezondur drama ve entrika dolu hikayesiyle izleyicilerin heyecanla beklediği Kızılcık Şerbeti yeni sezonda geri dönüyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç gibi isimleri buluşturan dizinin üçüncü sezonunda yepyeni karakterler ve bambaşka bir hikayeyle geri dönüyor. 2. Sezonunu 66. Bölümüyle tamamlayan dizinin son bölümü damga vurmuştu. Ayrılıklar, ölüm ve ihanetle sonlanan 2. Sezonun ardından 3. Sezon bekleniyor. Peki, Görkem öldü mü, Kıvılcım ve Ömer ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman, kadroya kimler dahil oldu, kimler ayrıldı?