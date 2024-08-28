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Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:41

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Sow TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüş yapıyor. Dizinin sosyal medya hesabından heyecanla beklenen yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama geldi. Sevilen dizinin yeni sezon çekimleri 28 Ağustos'ta başladı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın paylaştığı yapım yeni sezona büyük ses getirecek bölümle giriş yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı. Üçüncü sezonda kadrosuna kattığı yeni isimlerle efsane bir giriş yapmaya hazırlanan yapımın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama geldi. Sevilen yapım 3. sezonu ile Eylül ayında dönüyor. Görkem'le ilgili aileyi şoke eden sırrın yeni sezonda senaryoyu nasıl etkileyeceği ise merak konusu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Show TV'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, üçüncü sezonu ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Sevilen yapım üçüncü sezonu için 28 Ağustos Pazartesi günü sete çıktı.

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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Dizinin sosyal medya hesabından "Kızılcık Şerbeti 3. sezon için hazır mıyıııız?" şeklinde bir paylaşım yapılarak Show Tv etiketlendi. Show Tv'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Ben hazırımmm ve çok heyecanlıyımmm" denildi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftalarında yayınlanması planlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Kızılcık Şerbeti'nin 66. Bölümünde; Nilay'ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe'nin dünyasını başına yıkar. Görkem'le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer'e hem Görkem'e bilenmiştir.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.

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