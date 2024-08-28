KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez'e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım'ın parti sonrasında Rüzgar'ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder.