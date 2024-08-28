KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON TARİHİ | İlk paylaşım geldi: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor, bu hafta mı?

Giriş Tarihi: 28.08.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
14:41
Sow TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile dönüş yapıyor. Dizinin sosyal medya hesabından heyecanla beklenen yeni sezon tarihi ile ilgili açıklama geldi. Sevilen dizinin yeni sezon çekimleri 28 Ağustos'ta başladı. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Barış Kılıç'ın paylaştığı yapım yeni sezona büyük ses getirecek bölümle giriş yapacak. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...