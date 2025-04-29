Haberler
Yaşam
Kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
13:20
Kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!
Olay Muğla Fethiye'de meydana geldi. 48 yaşındaki Nazlı Zeynep A.'ya geçici velayeti kendisinde olan kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, 4 yıldır boşanma davası süren eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle 3 günlük 'zorlama hapsi' verildi. Nazlı Zeynep A., Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararına itiraz için işlemleri başlattıklarını söyledi. İşte detaylar…