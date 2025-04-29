Kızını babasıyla görüşe 43 dakika geç götürdü: Hapis cezasını duyunca şoke oldu!

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi de şikayet üzerine, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti. Kararda, "Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, karara itiraz için işlemleri başlattı.