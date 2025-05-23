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Kızını öldüren annenin cezası belli oldu! "Evimizin ipini uyuşturucu çekti..."
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
08:13
Kızını öldüren annenin cezası belli oldu! "Evimizin ipini uyuşturucu çekti..."
İzmir'in Buca ilçesinde, 17 Mayıs 2021'de kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ayşe Vural (61), yeniden görülen davada anne için istenen ceza belli oldu. Yargıtay'ın, "tahrik indirimi" nedeniyle önceki 18 yıl 4 ay hapis cezasını fazla bulup bozmasının ardından, Vural duruşmada, "Evimizin ipini uyuşturucu çekti. Kızım uyuşturucudan önce bambaşka biriydi. Ciğerim yanıyor" dedi. İşte tüyler ürperten olayın detayları...