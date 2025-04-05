KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

SABAH'ın ulaştığı Tayfun Şimşek şunları kaydetti:

KIZIM 3 AY ÖNCE KAPANDI

"KKTC'de serbest meslek yapıyorum. Kızımız İkra 3 ay önce kendi isteği ile tesettüre girmeye karar verdi. Biz de ailesi olarak destekledik. Ancak bu kararın eğitiminde sorun olacağını tahmin etmiyorduk. KKTC'de yasa böyleymiş. Başörtüsüyle okula gidince okula almamaya başlamışlar.