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Haberler Yaşam KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 06:25

KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) İrsen Küçük ortaokulu son sınıf öğrencisi İkra Şimşek, başörtüsüyle okula alınmadığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Yasakçı sendikanın psikolojik şiddetine maruz kalan İkra'nın ailesi, çocuklarını bir süre okula göndermeme kararı aldı. SABAH'ın ulaştığı İkra'nın babası Tayfun Şimşek, "Tüm özgür ülkelerde olduğu gibi, kızımızın başörtüsüyle okuluna devam etmesini istiyoruz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ''orta eğitimde başörtüsü'' takılmasının kişisel bir tercih olduğunu belirterek, kimsenin dışlanmaması gerektiğini söyledi. Hükümetin başörtüsü konusunda gerekeni yapacağını kaydeden Tatar, Başbakan Üstel ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun konuya iyi bir çözüm getireceğine inandığını belirtti.

YUSUF ÖZDEMİR
KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

SABAH'ın ulaştığı Tayfun Şimşek şunları kaydetti:

KIZIM 3 AY ÖNCE KAPANDI
"KKTC'de serbest meslek yapıyorum. Kızımız İkra 3 ay önce kendi isteği ile tesettüre girmeye karar verdi. Biz de ailesi olarak destekledik. Ancak bu kararın eğitiminde sorun olacağını tahmin etmiyorduk. KKTC'de yasa böyleymiş. Başörtüsüyle okula gidince okula almamaya başlamışlar.

KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

İLAHİYAT KOLEJİNE GİT DEDİLER
Kızıma bu şekilde okula giremeyeceğini söyleyip, ilahiyat kolejine gitmesini söylemişler. Üzüldü. Haberimiz olunca konuyu bakanlığa ilettik. Mart ayının başında bir düzenleme yapıp bone ve bandana ile okula girilebileceği yasalaştı. Bu durum bizi memnun etti.

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KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

BİR SÜRE OKULA GİTMEYECEK
Ancak, sendika bu duruma büyük tepki gösterdi. Eylemler yapıldı. Hükümet düzenlemeyi geri çekmek zorunda kaldı. İkra da yine okula alınmadı. Bu olaydan etkilendik, bir müddet kızımızı okula göndermeme kararı aldık. Devletin bu durumu düzelteceğine inanıyoruz ve bekliyoruz."

KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı

TATAR: HÜKÜMET ÇÖZÜM GETİRECEK
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin soruna çözüm getireceğine inandığını söyledi. Ersin Tatar, Orta eğitimde başörtüsü'' takılmasının kişisel bir tercih olduğunu belirterek, kimsenin dışlanmaması gerektiğini söyledi. Hükümetin başörtüsü konusunda gerekeni yapacağını kaydeden Tatar, Başbakan Üstel ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun konuya iyi bir çözüm getireceğine inandığını belirtti.

KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı