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KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
06:25
KKTC’de başörtüsüyle okula alınmayan İkra eğitimine ara verdi! SABAH mağdur aileye ulaştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) İrsen Küçük ortaokulu son sınıf öğrencisi İkra Şimşek, başörtüsüyle okula alınmadığı için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Yasakçı sendikanın psikolojik şiddetine maruz kalan İkra'nın ailesi, çocuklarını bir süre okula göndermeme kararı aldı. SABAH'ın ulaştığı İkra'nın babası Tayfun Şimşek, "Tüm özgür ülkelerde olduğu gibi, kızımızın başörtüsüyle okuluna devam etmesini istiyoruz" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ''orta eğitimde başörtüsü'' takılmasının kişisel bir tercih olduğunu belirterek, kimsenin dışlanmaması gerektiğini söyledi. Hükümetin başörtüsü konusunda gerekeni yapacağını kaydeden Tatar, Başbakan Üstel ve Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'nun konuya iyi bir çözüm getireceğine inandığını belirtti.