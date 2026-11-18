Giriş Tarihi: 18.11.2026 09:26
Klasik lavabo devri bitiyor! Banyoların yeni gözdesi şaşırttı
Banyolarda yıllardır kullanılan klasik lavabo tasarımları yerini daha modern, dikkat çekici ve sıra dışı modellere bırakmaya başladı. Özellikle doğal taş görünümleri, farklı geometrik şekiller ve tezgah üzerinde konumlandırılan yeni nesil lavabolar, banyo dekorasyonunda öne çıkan tasarımlar arasında yer alıyor. 2027 yılına yönelik dekorasyon trendleri de banyolarda alışılmış görünümün değişeceğine işaret ediyor.