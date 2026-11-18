Heykelsi lavabolar banyolarda sanat eseri gibi duruyor

Son dönemde dikkat çeken tasarımlardan biri de heykelsi lavabolar. Keskin köşeler yerine asimetrik çizgilerin, dalgalı kenarların ve organik formların kullanıldığı bu modeller, banyolara alışılmışın dışında bir görünüm kazandırıyor. Bazı tasarımlar doğadan ilham alan kaya, deniz kabuğu ve su damlası biçimlerini andırıyor.