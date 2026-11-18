Hareketli parçalar sayesinde kullanım şekli değişiyor

Bu lavaboların geleneksel modellerden ayrıldığı noktalardan biri de aksesuarların sabit olmaması. Bazı tasarımlarda evyenin kenarına yerleştirilen özel raylar, kesme tahtası ve süzgeç gibi parçaların sağa sola kaydırılmasına olanak tanıyor.

Yemek hazırlarken ihtiyaç duyulan bölüm öne alınabiliyor, kullanılmayan parçalar ise kenara çekilebiliyor. Böylece tek bir lavabo, farklı işlemlere uygun biçimde düzenlenebilen küçük bir hazırlık istasyonuna dönüşüyor.