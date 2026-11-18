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Klasik mutfak lavaboları tarih oluyor! Birden fazla işi aynı anda yapabileceksiniz
Giriş Tarihi: 18.11.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 10:29
Klasik mutfak lavaboları tarih oluyor! Birden fazla işi aynı anda yapabileceksiniz
Akşam yemeği telaşında süzgeç, tahta, kaplar derken tezgahta iğne atsan yere düşmüyor değil mi? Yıka, süz, doğra aşamalarını mutfağı hiç birbirine katmadan, tek bir noktada şipşak halletmemizi sağlayan bu yeni sistemler sayesinde artık o eski klasik lavabolar tamamen tarihe karışıyor.