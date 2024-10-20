Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: “Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun”

Dikkat dağınıklığı hiperaktivite bozukluğu ve diğer eşlik eden bozukluklar nedeniyle oluşan işlevsel kaybı en fazla ergenlikte görülüyor. Bu hastalığa sahip çocuklar sosyal ilişkide zorlantı, akran ilişkilerinde sorunlar ve agresyonunu kontrol edememe gibi sıkıntılar yaşıyor. Hatta bu bozukluğa sahip çocukların zorbalık davranışlarına yatkınlığı daha fazladır. Bir işe dikkatini vermekte zorlanırlar ya da okulda ödevlerin de dikkatsizce hatalar yaparlar. Sorumlulukları ve oyunlar sırasında dikkatini sürdürmekte zorlanabilirler. Onunla konuşurken sanki dinlemiyormuş gibi görünür etrafındaki yetişkinlere ve ebeveynleri onun dinlemediğinden yakınırlar.