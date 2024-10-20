Giriş Tarihi: 20.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
10:59
Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: “Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun”
Çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hem anne-baba ilişkilerinde hem de okullarında birçok sorun yaşamasına neden oluyor. Çocuk derslerinde başarılı olamıyor, arkadaşları, çevresi ve anne-babası ile sorunlar yaşıyor. Klinik Psikolog Zeynep Kayhan, çocuklardaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenlerini, nelere yol açtığını ve tedavi yöntemlerini SABAH'a anlattı…