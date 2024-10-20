Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 20.10.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:59

Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: “Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun”

Çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hem anne-baba ilişkilerinde hem de okullarında birçok sorun yaşamasına neden oluyor. Çocuk derslerinde başarılı olamıyor, arkadaşları, çevresi ve anne-babası ile sorunlar yaşıyor. Klinik Psikolog Zeynep Kayhan, çocuklardaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenlerini, nelere yol açtığını ve tedavi yöntemlerini SABAH'a anlattı…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

Çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hem anne-baba ilişkilerinde hem de okullarında birçok sorun yaşamasına neden oluyor.

Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

Çocuk derslerinde başarılı olamıyor, arkadaşları, çevresi ve anne babası ile sorunlar yaşıyor. SABAH, Klinik Psikolog Zeynep Kayhan ile çocuklardaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenlerini, nelere yol açtığını ve tedavi yöntemlerini konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

"DİKKATSİZCE HATALAR YAPARLAR"

Klinik Psikolog Zeynep Kayhan, dikkat eksikliğinin nedenlerini şöyle sıralıyor: olarak şunları söyledi: "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ihtimali en sık karşılaşılan çocukluk çağı psikiyatrik bozuklukları arasında. Tedavi müdahalesinde belirgin düzelmelerin olduğu, tedavi edilmediğinde ise yetişkinlik döneminde birçok soruna neden oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kişinin duygusal sosyal ve bilişsel alanlarda sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Topluma getirdiği problemlerle beraber bireyin aile ve sosyal ilişkilerinde de akademik başarısını ve özgüvenini olumsuz etkiliyor.

Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

Ömür boyu devam eden bir bozukluk türü olduğu için semptomların gelişim dönmelerine göre kendine has izleri görülüyor. Bireyin yaşam kalitesi, kişiler arası ilişkiler ve meslek hayatı üstünde olumsuz etkileri eğer tedavi edilmezse ömür boyu sürüyor. Ders çalışma ve odaklanmada zorlanma, organize olamama, unutkanlık, dikkatini sürdürmede zorlanma, hiperaktivite belirtileri ve dürtüsellik ile birlikte ortaya çıkabiliyor. Çocukluk döneminde tehlike oluşturacak davranışlar da bulunma, derste oturmakta zorlanma, oyunlara dahil olmakta zorlanma, karşı tarafın konuşmasını bölmek gibi davranışlarla kendini gösteriyor.

Klinik Psikolog Zeynep Kayhan SABAH’a anlattı: Dikkat dağınıklığına karşı çocuğunuzla rutinler oluşturun

Dikkat dağınıklığı hiperaktivite bozukluğu ve diğer eşlik eden bozukluklar nedeniyle oluşan işlevsel kaybı en fazla ergenlikte görülüyor. Bu hastalığa sahip çocuklar sosyal ilişkide zorlantı, akran ilişkilerinde sorunlar ve agresyonunu kontrol edememe gibi sıkıntılar yaşıyor. Hatta bu bozukluğa sahip çocukların zorbalık davranışlarına yatkınlığı daha fazladır. Bir işe dikkatini vermekte zorlanırlar ya da okulda ödevlerin de dikkatsizce hatalar yaparlar. Sorumlulukları ve oyunlar sırasında dikkatini sürdürmekte zorlanabilirler. Onunla konuşurken sanki dinlemiyormuş gibi görünür etrafındaki yetişkinlere ve ebeveynleri onun dinlemediğinden yakınırlar.

SON DAKİKA