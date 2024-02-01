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KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…
Giriş Tarihi: 01.02.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
13:27
KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…
KOAH hastası Kemal Atkoşar, fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede iddiaya göre acil servis sonrası yoğun bakım yerine ücretli servise alınmak istendi. Ailenin bu durumu kabul etmemesi üzerine acil servis sonrası ağzından oksijen desteği çekildi. Bunun üzerine daha da fenaşalan Atkoşar, sevk edildiği hastaneler sonrası önce entübe edildi, sonra da hayatını kaybetti. Babasının ölümünde ihmal olduğunu savunan kızı Ece Atkoşar, özel hastane doktoru ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken: "Biz babamızın üzerine toprak attık. Başka babaların atılmasın" diye konuştu...