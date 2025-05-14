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Haberler Yaşam Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 11:54

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncularıyla gündeme geldi. Ron Underwood'un yönettiği film yuvasından uzaklara götürülen bir hayvanın değişen dünyasını duygusal bir bakış açısıyla anlatıyor. Daha önce izleyen veya yeniden izlemek isteyenler filmin oyuncularını ve ne zaman çekildiğini araştırıyor. Peki, Koca Bebek Joe konusu nedir, oyuncuları kimler?

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

Koca Bebek Joe orijinal adıyla Mighty Joe Young bu akşam 20.00'da TRT 1'de ekrana geliyor. Film ilk olarak 25 Aralık 1998'de, ABD'de vizyona girdi. O zamandan günümüze kadar gelen film hala ilgiyle takip ediliyor. Peki, Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

KOCA BEBEK JOE KONUSU VE OYUNCULARI

Afrika'da yaşayan kocaman bir goril olan 'Joe', zoolog Gregg O'Hara tarafından kaçak avlanan avcılar tarafından öldürülmeden önce son anda kurtarılır. Kurtarıcıları, 'Joe'nun daha huzurlu bir hayat sürmesi adına onu beraberlerinde görmek isterler. Joe'nun yeni evi California'daki bir hayvan rezervi olacaktır.

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Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

Ancak Joe, onu çalıp kötü emelleri uğrunda satmak isteyen bir suçlu nedeniyle güvende değildir. Durumu fark eden Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Şehri tehdit ettiği gerekçesiyle öldürülmeden önce, Joe'nun bir kez daha kurtarılması gerekmektedir.

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

Ron Underwood tarafından yönetilen Mighty Joe Young'ın başrollerinde Oscar'lı Charlize Theron ve Bill Paxton var.

Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?