Koca Bebek Joe konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi?

Koca Bebek Joe orijinal adıyla Mighty Joe Young bu akşam 20.00'da TRT 1'de ekrana geliyor. Film ilk olarak 25 Aralık 1998'de, ABD'de vizyona girdi. O zamandan günümüze kadar gelen film hala ilgiyle takip ediliyor. Peki, Koca Bebek Joe ne zaman ve nerede çekildi? İşte, detaylar...