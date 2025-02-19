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Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:38
Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!
Özellikle Marmara Bölgesi kar fırtınasının etkisini görmeye başladı. Etkilenen iller arasında Kocaeli ve Yalova da var. Kar tatili olumsuz hava koşulları durumunda alınan tedbirler arasında yer alıyor. Karar verilirken Meteorolojik veriler değerlendiriliyor. Gözler Valilik duyurularına çevrilmiş durumda. Peki; 20 Şubat Perşembe Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi?