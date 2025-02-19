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Haberler Yaşam Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:38

Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!

Özellikle Marmara Bölgesi kar fırtınasının etkisini görmeye başladı. Etkilenen iller arasında Kocaeli ve Yalova da var. Kar tatili olumsuz hava koşulları durumunda alınan tedbirler arasında yer alıyor. Karar verilirken Meteorolojik veriler değerlendiriliyor. Gözler Valilik duyurularına çevrilmiş durumda. Peki; 20 Şubat Perşembe Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi?

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!

Kocaeli ve Yalova okulların tatil olup olmadığını araştıran iller arasında. Hava durumu raporlarına göre günlerdir beklenen kar yurda ulaştı. Bölgede kardan etkilenen illerde alınacak tedbirler takip ediliyor. Kar tatili için Valilik duyuruları gündemde. Peki; 20 Şubat Perşembe Kocaeli ve Yalova'da yarın okullar tatil mi?

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu verilerine göre Kocaeli de kar yağışından etkilenecek iller arasında. Öğrenciler kar tatili olması ihtimaline karşın Kocaeli Valiliği duyurularını takip ediyor.

20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil açıklaması paylaşılmadı.

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Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yalova da kar yağışından etkilenen iller arasında. Ancak yarın için henüz Yalova'da da okulların tatil olduğu yönünde bir açıklama gelmedi.

Yalova Valiliği duyuruları takip ediliyor.

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kocaeli ve Yalova’da yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe için Valilik açıklamaları takip ediliyor!
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