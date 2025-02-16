Kocaeli'de bir mahalleyi alarma geçirdi! Kapıları çaldı, çay içmek istedi: "Allah'ın gönderdiği zatım"

ŞAHSIN BİR DAHA İZİNE RASTLANMADI

Karakoldan şahsın merkeze getirilmediği bilgisini alan muhtar ve komşusu yeniden mahalleye döndü. Ailelerine ve evlerine zarar gelmesinden tedirgin olan mahalleliler sokaklarda şahsı aramaya başladı. Ancak şahsın bir daha izine rastlayamadı.



"ALLAH'IN GÖNDERDİĞİ ZATIM" DİYEREK KAPI KAPI DOLAŞTI, ÇAY İÇMEK İSTEDİ

Yaşadıkları tedirginliği anlatan Murat Yahşi, "18.00 gibi işten geldim. 18.30 civarında kapı zilim çaldı. Evime bir şahıs geldi. Kapıyı çocuğum açtı. 'Evde kimse var mı?' diye sordu. Kapıya geldim. Bana 'Çay içmeye geldim' dedi. 'Seni tanımıyorum. Çay içmek istiyorsan kahveye gidelim' dedim. Kahveye gelmek istemedi, özellikle evime girmek istedi. Elinde valiz vardı, çantasını sordum. Üzerime farklı bir biçimde gelmeye kalktı. Bir anda ters dönüşü oldu, 'Allah'ın gönderdiği zatım' dedi. Daha muhatap olmadım, bıraktım" dedi