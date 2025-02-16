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Kocaeli'de bir mahalleyi alarma geçirdi! Kapıları çaldı, çay içmek istedi: "Allah'ın gönderdiği zatım"
Giriş Tarihi: 16.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
11:24
Kocaeli'de bir mahalleyi alarma geçirdi! Kapıları çaldı, çay içmek istedi: "Allah'ın gönderdiği zatım"
Kocaeli'nin Derince ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Elinde valiz ile kapı kapı dolaşıp çay içmek istediğini belirten gizemli bir şahıs, "Allah'ın gönderdiği zatım" diyerek vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri önce polise sonra da muhtara haber verirken, şahsın izine bir daha rastlanmadı.