Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
11:05
Kocaeli'de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşinin 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisini gören Ö.A. (44), dehşet saçtı. Cebinde taşıdığı meyve bıçağıyla şahsı 8 yerinden bıçaklayan Ö.A., polis ekipleri tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm" dedi.