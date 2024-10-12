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Giriş Tarihi: 12.10.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:05

Kocaeli'de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, eşinin 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisini gören Ö.A. (44), dehşet saçtı. Cebinde taşıdığı meyve bıçağıyla şahsı 8 yerinden bıçaklayan Ö.A., polis ekipleri tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm" dedi.

İHA
Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

Kocaeli'nin Derince ilçe eşinin 4 yıldır ilişki yaşadığı şahsı gören Ö.A., dehşet saçtı. Cebindeki meyve bıçağını çıkararak şahsı 8 yerinden bıçaklayan Ö.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşmasında ise ilginç anlar yaşandı. Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki, kendisine yapılanları fazlasıyla hak ettiğini belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

Olay, 1 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.A. (44), eşi ile 4 yıldır ilişkisi olan C.Ö.'yü (60) görünce kavga etti. Kavganın büyümesi ile Ö.A., cebinde taşıdığı meyve bıçağını çıkararak C.Ö.'yü göğsü başta olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. C.Ö. kanlar içinde kalırken, Ö.A. ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ö.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

"EŞİM ONUN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI DAHİ ALDIRDI"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya bir ay tutuklu kalan ve serbest bırakılan müşteki sanık Ö.A., müşteki C.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuksuz sanık Ö.A., "R.A.Ö. ile 23 yıldır evliydim ancak bu süreçte boşandım. C.Ö., eşim ile sosyal medya üzerinden tanışmış ve gönül ilişkileri olmuş. Eşim bu sebeple 3 kez evden ayrılarak C.Ö.'nün yanına gitti ve eve geri döndü. Kendisini affettim, barıştım. Olaydan 3 ay önce en son eşim eve geri döndü. Ancak C.Ö. isimli şahıs eşime musallat oldu. Eşim, C.Ö.'ye karşı uzaklaştırma kararı dahi aldırdı" dedi.

Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM KESİNLİKLE ÖLDÜRÜRDÜM"

Olay tarihinde tesadüfen C.Ö. ile karşılaştığını söyleyen Ö.A., "C.Ö.'nün motosikletin üzerindeyken eşime korna bastığını gördüm. Koşup C.Ö.'yü motosikletten düşürdüm. Kavga etmeye başladık. Bana sinkaflı küfürler ediyordu. Gözümün önü karardı, cebimdeki bıçağı çıkardım, bacağını hedef gözeterek savurdum, kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Daha sonra bıraktım ve eve gittim. Bir süre sonra da polisler geldi. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Öldürmek isteseydim kesinlikle öldürürdüm. Meyve bıçağını yolda çocuklar okula giderken bulmuştu, onların elinden almıştım. Benim de cebimde kalmış" diye konuştu.

Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, HAK ETTİM"

Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki C.Ö. ise, "Benim için çok zor bir durum, Allah kimseyi şaşırtmasın. Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm ama sanığın dediği gibi ilişki tek taraflı değildi. Ben öyle bir insan değilim. Şikayetçi değilim. Sanığın yerinde olsam fazla şeyler yapardım çünkü yaptığım şeyler doğru şeyler değildi. Ben R.A.Ö.'yü aramadım, sormadım ama o beni arayınca duygularıma yenildim. Olay günü tesadüfen olay yerindeydim. Başka araca korna basınca sanık yanlış anlamış" ifadelerini kullandı.

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