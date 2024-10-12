Kocaeli’de eşinin sevgilisiyle karşılaşınca dehşet saçtı! Yasak aşk kanlı bitti: Hak ettim, ben olsam...

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM, HAK ETTİM"

Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki C.Ö. ise, "Benim için çok zor bir durum, Allah kimseyi şaşırtmasın. Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm ama sanığın dediği gibi ilişki tek taraflı değildi. Ben öyle bir insan değilim. Şikayetçi değilim. Sanığın yerinde olsam fazla şeyler yapardım çünkü yaptığım şeyler doğru şeyler değildi. Ben R.A.Ö.'yü aramadım, sormadım ama o beni arayınca duygularıma yenildim. Olay günü tesadüfen olay yerindeydim. Başka araca korna basınca sanık yanlış anlamış" ifadelerini kullandı.