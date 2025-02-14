Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… “Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü”

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı otobüsün iç ve dış kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü M.Y.'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra bayıldığı görüldü. Kontrolün kaybolduğu otobüsün şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra Macak'ın 'Abi abi' diye seslendiği anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Macak'ın yanına gittiği şoförü, 'Kendine gel abi' deyip ayıltmaya ve otobüsün kontrolünü sağlamaya çalıştığı görüldü.