Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… “Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü”
Giriş Tarihi: 14.02.2025 18:12 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 18:12

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… “Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü”

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda özel halk otobüsü şoförünün direksiyon başında aniden fenalaşması üzerine kontrolden çıkan otobüs bariyerlere ardından da bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Erkan Macak'ın yolcu olarak otobüste bulunması ise olası bir facianın önüne geçerken Macak o dehşet anlarını anlattı. "Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü"

DHA
Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü

Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden özel halk otobüsünün şoförü M.Y., direksiyon başında rahatsızlanıp, bayıldı.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü

Kontrolden çıkan otobüs, önce B.K. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı. Kara yolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz ilerleyen otobüs, araçta yolculuk eden Erkan Macak'ın müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförleri M.Y. ve B.K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı otobüsün iç ve dış kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü M.Y.'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra bayıldığı görüldü. Kontrolün kaybolduğu otobüsün şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra Macak'ın 'Abi abi' diye seslendiği anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Macak'ın yanına gittiği şoförü, 'Kendine gel abi' deyip ayıltmaya ve otobüsün kontrolünü sağlamaya çalıştığı görüldü.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü

"ARABA DURSUN DİYE BARİYERLERE VURDUM"

Şoföre müdahale edip otobüsü kontrol etmeye çalışan inşaat ustası Erkan Macak o anları anlattı. Macak, İzmit ilçesi Orduevi mevkiinde arabaya bindiğini söyleyerek, "Şoför bey ile biraz muhabbet ettik; 'Mideyi biraz üşütmüşüm' dedi. Biraz ilerledik, durağa varmadan köşeden belediye otobüsü çıktı; duramadı. Belediye otobüsüne vurduk; sonrasında sarsıldık. Şoför bey kendinden geçmiş, arabayı bariyere vurdu. Ben de kendinde, toparlayacak zannediyorum. Sonuçta kaza yaptık. Baktım, kendine gelmiyor. Arabanın içerisinde 'Abi abi' diye bağırdım, ses yok.

SON DAKİKA