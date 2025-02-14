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Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… “Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü”
Giriş Tarihi: 14.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
18:12
Kocaeli’de halk otobüsü şoförü aniden fenalaşmıştı: Otobüsü durduran yolcu dehşet anlarını anlattı… “Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü”
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda özel halk otobüsü şoförünün direksiyon başında aniden fenalaşması üzerine kontrolden çıkan otobüs bariyerlere ardından da bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Erkan Macak'ın yolcu olarak otobüste bulunması ise olası bir facianın önüne geçerken Macak o dehşet anlarını anlattı. "Ölme ihtimalimiz yüzde yüzdü"