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Haberler Yaşam Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 23:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 23:13

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan halk otobüsünün şoförü aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs önce başka bir otobüse ardından da bariyerlere çarptı. O sırada otobüste bulunan yolcunun müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameralara yansıdı.

DHA
Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. D-100 karayolunda İstanbul yönünde seyir halinde olan özel halk otobüsünün şoförü M.Y., bir anda rahatsızlandı.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

Şoförün direksiyon başında bayılmasının ardından kontrolden çıkan otobüs, önce duraktan çıkış yapan B.K. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne ardından da bariyere çarptı.

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Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

Karayolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförleri ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul yönüne seyir halindeyken rahatsızlandığı görülen otobüs şoförü M.Y.'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra ise bayıldığı anlar yer aldı.

Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüsün karayolunda şerit değiştirerek duraktan çıkış yapan otobüse çarpmasıyla şoförün ve yolcunun savrulduğu, daha sonra ise yolcunun 'Abi abi' diye seslendiği anlar otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

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