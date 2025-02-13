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Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
23:13
Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan halk otobüsünün şoförü aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs önce başka bir otobüse ardından da bariyerlere çarptı. O sırada otobüste bulunan yolcunun müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken o anlar kameralara yansıdı.