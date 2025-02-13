Kocaeli’de halk otobüsü şoförü fenalık geçirdi: Facianın eşiğinden dönüldü!

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza anı otobüs kamerası iç ve dış kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul yönüne seyir halindeyken rahatsızlandığı görülen otobüs şoförü M.Y.'nin bir süre sonra direksiyonu tutmakta zorlandığı, daha sonra ise bayıldığı anlar yer aldı.