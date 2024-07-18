Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

Kazada ağır yaralanan Miray ve Elif hayatını kaybetti. Anne Hatice Kaya'nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenilirken, baba Şenol Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak evlatlarının vefat haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi. Ailenin tek erkek evladı Miraç'ın ise denize gitmediği ve bu nedenle araçta bulunmadığı öğrenildi.