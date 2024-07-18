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Haberler Yaşam Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:54

Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

Kocaeli'nin İzmit-Kandıra Yolu üzerinde kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına saldı. Kaya ailesinin içinde bulunduğu araç hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan yaralılardan acı haber gelmeye başladı. 13 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

İzmit ilçesine bağlı Çayırköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil trafik ışıklarında bekledikleri sırada, kamyon arkadan gelerek bu araçlara çarptı.

Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

Kaza sonrası hiç durmayan ve olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Kazada Kaya ailesinin bulunduğu araç büyük hasar gördü ve adeta hurdaya döndü.

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Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 20 dakika süren çalışmalarının ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilde bulunan dört yaralı hemen çevre hastanelere sevk edildi.

Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

ANNE YOĞUN BAKIMDA

Edinilen bilgilere göre, Kaya ailesi günübirlik olarak Kandıra'ya tatile gitmişti. Akşam saatlerinde oluşan trafiğe yakalanmamak amacıyla dönüş yoluna erken çıktılar. Tam İzmit sınırlarına girdiklerinde kırmızı ışıkta durdukları esnada, arkalarından gelmekte olan kamyon araçlarını biçti.

Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!

Kazada ağır yaralanan Miray ve Elif hayatını kaybetti. Anne Hatice Kaya'nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenilirken, baba Şenol Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak evlatlarının vefat haberinin henüz kendisine verilmediği bildirildi. Ailenin tek erkek evladı Miraç'ın ise denize gitmediği ve bu nedenle araçta bulunmadığı öğrenildi.

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