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Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:54
Kocaeli’de kamyon otomobili biçti: İki kardeşten peş peşe acı haber geldi!
Kocaeli'nin İzmit-Kandıra Yolu üzerinde kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin arasına saldı. Kaya ailesinin içinde bulunduğu araç hurdaya dönerken hastaneye kaldırılan yaralılardan acı haber gelmeye başladı. 13 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif kurtarılamadı.