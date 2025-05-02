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Haberler Yaşam Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 23:14

Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, aralarında miras nedeniyle husumet bulunan K.A., ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası olay yerini aracına binerek terk etmek isteyen Aylas'ın aracına amcası kendi aracıyla çarparak durdurdu. Öfkeden deliye dönen amca pompalı tüfekle yeğenine ateş ederken, ağır yaralı Aylas olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

Kan donduran olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce miras nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı.

Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

Çıkan tartışmanın ardından Muhammet Aylas otomobiline binip gitmeye çalıştığı sırada, amca K.A. da aracına binerek yeğeninin otomobiline çarpıp, durdurdu.

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Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

K.A., yanında bulunan pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

K.A. gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Muhammet Aylas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve araçlarda inceleme yaptı.

Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!

Muhammet Aylas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.