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Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
23:14
Kocaeli’nde amca vahşeti: Miras yüzünden yeğenini katletti!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, aralarında miras nedeniyle husumet bulunan K.A., ile yeğeni Muhammet Aylas arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası olay yerini aracına binerek terk etmek isteyen Aylas'ın aracına amcası kendi aracıyla çarparak durdurdu. Öfkeden deliye dönen amca pompalı tüfekle yeğenine ateş ederken, ağır yaralı Aylas olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.