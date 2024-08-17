Giriş Tarihi: 17.08.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
15:11
Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu: Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, ne zaman?
Kocan Kadar Konuş Diriliş oyuncuları ve konusu ile sinemaseverlerin gündeminde. İlk filmdeki kadroyla birlikte Hümeyra'nın da dahil olduğu hikayede Efsun ve Sinan'ın evlilik sürecine odaklanılıyor. 2016 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Peki; Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, ne zaman? İşte, filme dair merak edilenler...