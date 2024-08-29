Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi! Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi. Duyanları şaşkına çeviren olay Erzurum'da meydana geldi. 38 yaşındaki Suzan E. eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi satırla yaralayınca cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Bana kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Ben de çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım" dedi. İnanılmaz olay Yakutiye'de yaşandı. Suzan E. geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı, eşinin halasının oğlu Ünal E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Ünal E.'nin ısrarları üzerine ikili bir çay bahçesinde buluştu.