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Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 08:41

Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi. Duyanları şaşkına çeviren olay Erzurum'da meydana geldi. 38 yaşındaki Suzan E. eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi satırla yaralayınca cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Bana kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Ben de çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım" dedi.

DHA
Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi! Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi. Duyanları şaşkına çeviren olay Erzurum'da meydana geldi. 38 yaşındaki Suzan E. eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi satırla yaralayınca cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Bana kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Ben de çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım" dedi. İnanılmaz olay Yakutiye'de yaşandı. Suzan E. geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı, eşinin halasının oğlu Ünal E. tarafından sürekli rahatsız edildiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Ünal E.'nin ısrarları üzerine ikili bir çay bahçesinde buluştu.

Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Otomobilde oturdukları sırada Ünal E., iddiaya göre Suzan E.'ye tabanca göstererek 'Seni sakat bırakırım. Kocanı boşayıp beni alacaksın' diyerek tehdit etti. Otomobilden inip bir kameriyede otururken Suzan E., çantasından çıkardığı satırı Ünal E.'nin başının arka kısmına vurarak yaraladı. Kanlar içinde kalan Ünal E., kaçarak çalışanlardan yardım istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde tesise önce Ünal E.'nin sonra da elinde satırla Suzan E.'in girdiği görüldü.

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Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünal E. ambulansla götürüldüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri Suzan E.'yi olayda kullandığı satırla polis merkezine götürdü. Hayati tehlikesi bulunmayan ve tedavisi tamamlanan Ünal E. ile Suzan E., Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye aile içi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Suzan E., DHA muhabirinin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım. Bana, 'Kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Bir sürü iftira attı. Televizyonlara çıkıp haysiyetimle oynadığı için yaptım" diye konuştu.

'Kocandan boşanıp beni alacaksın' diyeni başından satırla yaraladı | Video

Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Suzan E.'den önce başı sarılı olarak adliyeye getirilen Ünal E. ise "Kimseyi tehdit etmedim. Beni öldürmeye teşebbüs etti" dedi. Suzan E., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, Ünal E. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!

Öte yandan Suzan E. ve Ünal E.'nin, aralarındaki ilişki nedeniyle şubat ayında bir televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldukları öğrenildi

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