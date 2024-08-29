Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
08:41
Kocandan boşanıp beni alacaksın: Yasak aşkın sonunda kafasına satır yedi!
Kocandan boşanıp beni alacaksın dedi: Başına satır yedi. Duyanları şaşkına çeviren olay Erzurum'da meydana geldi. 38 yaşındaki Suzan E. eşinin halasının oğlu Ünal E.'yi satırla yaralayınca cezaevine gönderildi. İfadesinde, "Bana kocandan boşanıp beni alacaksın' dedi. Ben de çantamdaki satırı çıkarıp vurdum. Bunu namusum, şerefim ve babamın haysiyeti için yaptım" dedi.