Kocasını öldürüp" Eşimi vurdum gelip beni alın" demişti! Tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı!

7 Şubat akşamı saat 22.00 sıralarında Çayırova Atatürk Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde A., uzun süredir kendisini komşularından bir kadınla aldattığını düşündüğü kocasına karşı büyük bir öfke besliyordu. Olay günü iş yerine gelen kocası ile karşılaşan F.A., yanında bulunan tabanca ile ateş etti.