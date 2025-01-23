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Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:58
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Listede bu kez Köfteci Yusuf gibi Türkiye'de çok sayıda restoranı bulunan Tavuk Dünyası'nın da hileli ürün kullandığı ortaya çıktı. Bir kez daha bakanlığın açıkladığı listeye giren taklit ve tağşiş listesine giren Arifoğlu Baharat'ın pul biberinde ise domates olduğu anlaşıldı. İşte halkın sağlığıyla oynayan o markalar!