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Haberler Yaşam Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:58

Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Listede bu kez Köfteci Yusuf gibi Türkiye'de çok sayıda restoranı bulunan Tavuk Dünyası'nın da hileli ürün kullandığı ortaya çıktı. Bir kez daha bakanlığın açıkladığı listeye giren taklit ve tağşiş listesine giren Arifoğlu Baharat'ın pul biberinde ise domates olduğu anlaşıldı. İşte halkın sağlığıyla oynayan o markalar!

Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından peynire, zeytinyağından sucuğa kadar pek çok ürün yer aldı.

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Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

PEYNİRDEN SUCUĞA ZEYTİNYAĞINDAN BAHARATA!

Bakanlığın açıkladığı son listede çok sayıda peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisi yer alırken köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı.

Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

Bu kez benzer bir durum restoran zinciri Tavuk Dünyası'nda yaşandı. Listeye göre Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ismiyle faaliyet gösteren Tavuk Dünyası'nın İstanbul Ümraniye'deki şubesine yapılan denetimde pul biber ürünlerinde domates bulunduğu ortaya çıktı.

Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

ARİFOĞLU BAHARAT BİR KEZ DAHA LİSTEYE GİRDİ!

Ünlü baharatçı Arifoğlu, bakanlığın açıkladığı listede bir kez daha yer aldı. Öyle ki yeni yayınlanan listeye göre Arifoğlu Baharat ve Gıda Sanayi Ltd. şirketinin ürettiği pul biberde de domates çıktı.

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