Köfteci Yusuf skandalının ardından şimdi de Tavuk Dünyası! Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti: Ürünlerinde bakın ne çıktı!

PEYNİRDEN SUCUĞA ZEYTİNYAĞINDAN BAHARATA!

Bakanlığın açıkladığı son listede çok sayıda peynir, sucuk ve zeytinyağı üreticisi yer alırken köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı.