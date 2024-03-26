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Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
08:46
Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!
Gurbetçi Sevda D. mide küçültme ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Kolundaki sarkan deriyi aldırmak için tam iki kez farklı doktorlar tarafından ameliyat edildi. Ancak son operasyonun ardından adeta ölümle burun buruna geldi. Kolunda hissizlik ve ağrı yaşayan genç kadın, ameliyatı yapan Op. Dr. Defne E.'nin mesajı sonrası şoka girdi: Kolunu kesmek zorunda kalabiliriz!