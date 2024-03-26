Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

Bunun üzerine 2021 yılında Türkiye'ye gelen genç kadın, bir estetik doktoru ile kol gerdirme ameliyatı için anlaştı. Başarılı operasyon sonrası Avusturya'ya dönen Sevda D., kollarında bulunan sarkmaları daha da gerdirmek için tekrar operasyon geçirme kararı aldı.