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Giriş Tarihi: 26.03.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 08:46

Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

Gurbetçi Sevda D. mide küçültme ameliyatı sonrası hızla kilo verdi. Kolundaki sarkan deriyi aldırmak için tam iki kez farklı doktorlar tarafından ameliyat edildi. Ancak son operasyonun ardından adeta ölümle burun buruna geldi. Kolunda hissizlik ve ağrı yaşayan genç kadın, ameliyatı yapan Op. Dr. Defne E.'nin mesajı sonrası şoka girdi: Kolunu kesmek zorunda kalabiliriz!

ATAKAN IRMAK
Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

Avusturya'da yaşayan güzellik uzmanı 35 yaşındaki Sevda D., 2019'da fazla kiloları nedeniyle bıçak altına yattı. Mide küçültme ameliyatının ardından hızla kilo veren Sevda D.'nin vücudunda sarkmalar yaşandı.

Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

Bunun üzerine 2021 yılında Türkiye'ye gelen genç kadın, bir estetik doktoru ile kol gerdirme ameliyatı için anlaştı. Başarılı operasyon sonrası Avusturya'ya dönen Sevda D., kollarında bulunan sarkmaları daha da gerdirmek için tekrar operasyon geçirme kararı aldı.

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Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

FİYATLARI FAZLA BULUNCA BAŞKA DOKTORA GİTTİ

2021 yılında operasyon geçirdiği doktoru arayan güzellik uzmanı operasyon için istenen fiyatı fazla bulunca internetten araştırma yaparak Op. Dr. Defne E. ile anlaştı. Geçtiğimiz 12 Mart günü Şişli'deki bir hastanede ameliyat olan Sevda D. aynı hastanede tedavi altına alındı. Genç kadın hastanede yattığı sırada sağ kolunda hissizlik ve ağrı hissetmeye başladı.

Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

KOLUNDA HİSSİSLİK VE AĞRI YAŞAYINCA…

Bu durumu doktoruna anlattığında koluna buz uygulaması yaparak yukarıda tutması gerektiği söylendi. 13 Mart'ta hastaneden taburcu olan genç kadın, kendisine reçete edilen ilaçlarını alarak konakladığı otele geçti.

Kol germe ameliyatı sonrası kabusu yaşadı: Kesmek zorunda kalabiliriz!

Ancak ağrıları bir türlü dinmeyen Sevda D. kolunun ödem tuttuğunu ve giderek şişmeye başladığını fark etti.

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