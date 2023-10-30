Haberler Yaşam Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:55

Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Adana'da eşi Ayşe Cebeci'yi (65) baltayla öldüren emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci (70) tutuklandı. Kamuflaj kıyafetleri giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando şarkıyla sosyal medyada "Komando dede" olarak tanınan İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusunda "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Öte yandan eşi tarafından katledilen Ayşe Cebeci'nin yaşlılığa bağımlı rahatsızlığının olduğu, yürüteçle yürüyebildiği öğrenildi.