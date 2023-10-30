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Haberler Yaşam Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!
Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:55

Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Adana'da eşi Ayşe Cebeci'yi (65) baltayla öldüren emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci (70) tutuklandı. Kamuflaj kıyafetleri giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando şarkıyla sosyal medyada "Komando dede" olarak tanınan İbrahim Cebeci'nin emniyetteki sorgusunda "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dediği öğrenildi. Öte yandan eşi tarafından katledilen Ayşe Cebeci'nin yaşlılığa bağımlı rahatsızlığının olduğu, yürüteçle yürüyebildiği öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU
Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Olay, 26 Ekim'de Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerindekindeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü.

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Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

CİNAYETİ MUHTARA SÖYLEDİ

İbrahim Cebeci, evin ardiyesinden aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Ayşe Cebeci, kanlar içinde yere yığıldı.

Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Ayşe Cebeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Komando Dede olarak bilinen katilden şok sözler: Yemek yapmadığı için öldürdüm!

TALİHSİZ KADIN ZOR YÜRÜYORDU
Emniyete götürülen şüpheli İbrahim Cebeci, ifadesinde, "Benimle ilgilenmiyordu. Yemek yapmıyor, çamaşırlarımı yıkamıyordu" dedi.

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