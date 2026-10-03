Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 15:51

Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

Kış mevsimine giriş yapılmasıyla birlikte kombiler yakıldı ve evlerde ısınma mesaisi başladı. Evini ısıtmaya çalışırken bütçesini korumak isteyenlerin imdadına ise uygulaması oldukça basit ancak etkisi kanıtlanmış pratik bir yöntem yetişiyor. Üstelik bunun için pahalı usta masraflarına veya karmaşık sistemlere hiç gerek yok; mutfağınızdaki bir malzemeyi peteğin arkasına yerleştirmeniz yeterli.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte evlerde kombiler ve kalorifer petekleri aralıksız çalışmaya başladı. Ancak pek çok evde karşılaşılan ortak sorun; kombi derecesi yükseltilse bile odaların bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmaması ve gelen yüksek faturalar oluyor. Isınma esnasında duvarlardan dışarı kaçan gizli ısı kaybını tamamen engelleyen bu yöntem, kombiyi yüksek derecelerde çalıştırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

MUTFAKTAKİ O MALZEME DEVREDE!

Bu durumun temel sebebi, kalorifer peteklerinin yaydığı ışıma ısısının büyük bir kısmının odanın içine dağılmak yerine doğrudan arkasındaki soğuk duvara emilmesi ve dışarı kaçmasıdır. Tam da bu noktada, petek ile duvar arasına uygulanacak alüminyum folyo yöntemi devreye giriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

ISIYI ODAYA HAPSEDEN YÖNTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Alüminyum folyo ve yalıtım levhaları, radyatörden çıkan sıcak havayı bir ayna gibi geriye yansıtma özelliğine sahiptir. Bu pratik hilenin sunduğu avantajlar şu şekildedir:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

Isı Kaybını Sıfıra İndirir: Özellikle dış cepheye bakan ve yalıtımı zayıf olan duvarlarda ısının dışarı sızmasını engeller.

Odayı Çok Daha Hızlı Isıtır: Duvara emilmekten kurtarılan sıcaklık doğrudan oda içerisine yansıtıldığı için yaşam alanları çok daha kısa sürede ısınır.

Kombi Derecesini Düşürme İmkânı Sağlar: Yansıyan ısı sayesinde evdeki mevcut sıcaklık uzun süre korunur. Böylece kombiyi daha düşük ayarda çalıştırarak aynı performansı elde edebilirsiniz.

Faturada Doğrudan Tasarruf: Kombi daha az yakıt tüketeceğinden, ay sonunda doğalgaz faturanızda hissedilir bir düşüş yaşanır.

Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

DOĞRU VE ETKİLİ UYGULAMA YÖNTEMİ

Yöntemden maksimum verim alabilmek için sıradan ince mutfak folyosunu tek başına duvara yapıştırmak yerine küçük bir destek kullanmak önem taşır:

Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!
  1. Destek Katmanı Oluşturun: Sadece ince folyo kullanmak yerine, folyonun arkasına kalın bir karton veya ince bir köpük/strafor katmanı yapıştırın.
  2. Ölçü Alın ve Kesin: Malzemeyi kalorifer peteğinizin en ve boy ölçülerine uygun şekilde düzgünce kesin.
  3. Yerleştirme Açısı: Hazırladığınız plakayı petek ile duvar arasındaki boşluğa kaydırın. Parlak alüminyum yüzeyin mutlaka peteğe ve odanın içine bakacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.
Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

Küçük Bir İpucu: Folyolu yalıtım plakasını yerleştirdikten sonra peteklerin önünü uzun perdeler, koltuk veya mobilyalarla kapatmamaya özen gösterin. Sıcak havanın oda içinde özgürce dolaşması, tasarruf oranınızı ikiye katlayacaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA