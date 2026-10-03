Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte evlerde kombiler ve kalorifer petekleri aralıksız çalışmaya başladı. Ancak pek çok evde karşılaşılan ortak sorun; kombi derecesi yükseltilse bile odaların bir türlü istenen sıcaklığa ulaşmaması ve gelen yüksek faturalar oluyor. Isınma esnasında duvarlardan dışarı kaçan gizli ısı kaybını tamamen engelleyen bu yöntem, kombiyi yüksek derecelerde çalıştırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.