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Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 15:51
Kombiyi açmadan önce peteğin arkasına bunu koyun: Faturanın yarı yarıya düşmesinin gizli yolu!
Kış mevsimine giriş yapılmasıyla birlikte kombiler yakıldı ve evlerde ısınma mesaisi başladı. Evini ısıtmaya çalışırken bütçesini korumak isteyenlerin imdadına ise uygulaması oldukça basit ancak etkisi kanıtlanmış pratik bir yöntem yetişiyor. Üstelik bunun için pahalı usta masraflarına veya karmaşık sistemlere hiç gerek yok; mutfağınızdaki bir malzemeyi peteğin arkasına yerleştirmeniz yeterli.