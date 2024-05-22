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Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
11:47
Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de!
Aksiyon, macera ve fantastik türlerindeki Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de izleyicisi ile buluşacak. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Orijinal adıyla Kong: Skull Island oyuncu kadrosu ile gündemde. İşte, Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu...