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Haberler Yaşam Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 11:47

Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de!

Aksiyon, macera ve fantastik türlerindeki Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV'de izleyicisi ile buluşacak. 2017 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts oturuyor. Orijinal adıyla Kong: Skull Island oyuncu kadrosu ile gündemde. İşte, Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu...

Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV’de!

Kong Kafatası Adası oyuncuları arasında birçok popüler isim yer alıyor. Senaryosunu Max Borenstein ve Dan Gilroy'un yazdığı Kong serisi için sinemaseverler ekran başında. İşte, Kong Kafatası Adası konusu ve oyuncu kadrosu...

Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV’de!

KONG KAFATASI ADASI KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

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Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV’de!

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV’de!

KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Tom Hiddleston

Samuel L. Jackson

Brie Larson

John C. Reilly

John Goodman

Corey Hawkins

John Ortiz

Jing Tian

Kong Kafatası Adası oyuncuları ve konusu: Kong Kafatası Adası filmi bu akşam TV’de!
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