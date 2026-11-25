Ev almak için finansman desteğine ihtiyaç duyanlar açısından yalnızca faiz oranı değil, bankaların sunduğu vade ve ödeme koşulları da önem taşıyor. Kamu, özel ve katılım bankalarının 2 milyon TL için hazırlanan 120 ay vadeli ödeme planları duyuruldu.