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Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 2026 banka banka güncel taksit ve geri ödeme listesi!
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 16:03
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 2026 banka banka güncel taksit ve geri ödeme listesi!
Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların faiz oranlarını ve ödeme koşullarını karşılaştırıyor. Özellikle 2 milyon TL kredi çekmek isteyenler, aylık taksitlerin ne kadar tutacağını ve vade sonunda ödenecek toplam miktarı yakından takip ediyor. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte, 2026 banka banka taksit ve geri ödeme listesi...