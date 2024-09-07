Konya’da akılalmaz dolandırıcılık: Çocuklarına ev almak istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılar...

Konya'da yaşayan Şerife (63) ve Mustafa Yıldırım (70) çifti, çocuklarına ev alabilmek için sosyal medya hesabından, 'Satılık daire talebimiz var. 3+1, 1 milyon 200 bin civarı. Yardımcı olursanız memnun oluruz' şeklinde bir ilan yayınladı. Bunun üzerine bu ilana mesaj yazan Bekir A., ellerinde kendilerine uygun 1 milyon 350 bin TL değerinde sıfır bir dairenin olduğunu, yardımcı olabileceklerini söyledi. Dairenin fotoğraflarını gören Yıldırım çifti evi beğendiklerini ve daireyi görmek istediklerini beyan etti.