Giriş Tarihi: 07.09.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
07:38
Konya'da akılalmaz dolandırıcılık: Çocuklarına ev almak istediler! Hayatlarının şokunu yaşadılar...
Konya'da birikimleri ile çocuklarına ev almak isteyen yaşlı çift hayatlarının şokunu yaşadı. Görüp, beğendikleri daireyi aldıklarını zanneden Yıldırım çifti, gerçeği öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı. Dolandırıcıların, tapu bilgileri üzerinde oynama yaparak yaşlı çifte yıllardır tek bir çivi bile çakılmamış, inşaat haindeki bir binadan daire sattıkları ortaya çıktı. 1 yıldır çocukları ile aralarının bozulduğunu, sağlık problemleri yaşadıklarını belirten Yıldırım çifti, adaletin yerini bulmasını istiyor.