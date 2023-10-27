Haberler Yaşam Konya’da bulundu: 2.5 milyon yıl öncesine ait!

Giriş Tarihi: 27.10.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 12:41

Konya’da bulundu: 2.5 milyon yıl öncesine ait!

Konya'da Geyik Dağları'nın 2700 rakımında varlığı 2,5 milyon yıl öncesine dayanan 'sirk buzulu' (Çanak buzu, dağların yamaçlarında oluşur) bulundu. Prof. Dr. Adnan Pınar, "2,5 milyon yıl ile 10-15 bin yıla kadar bir süreçte oluşan ve ülkemizin buzullaşmaya uğrayan bölgelerinin, özellikle dağların kuzeye bakan yamaçlarında bu tarz sirk buzullarının var olduğunu biliyoruz ama bunların çoğu eriyip ortadan kalkmıştır. Bu açıdan baktığımız zaman burası Geyik Dağları'nın üzerinde bulunması son derece önemli bir numune" diye konuştu.