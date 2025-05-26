Konya'da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! "Sana bir sürprizim var..."

"SANA ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZİM VAR"



Sucu, akrabası Bayram T. (42) ile birlikte Sıla A.'yı almaya gitti. Araca binen genç kıza, "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyerek korku dolu anlar yaşattı. Sıla A., araçtan inmek istediğinde ise şaka yaptığını iddia eden Sucu, genç kızı bir kafeye ve ardından eğlence merkezine götürdü.