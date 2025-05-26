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Konya'da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! "Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim"
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
08:56
Konya'da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! "Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim"
Konya'da, üniversite öğrencisi eski sevgilisi Sıla A.'yı (20) vahşice darp eden Hüseyin Sucu (25) hakkında soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sucu hakkında "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kadına karşı basit yaralama" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, iddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.