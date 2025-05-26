Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Konya'da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! "Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim"
Giriş Tarihi: 26.05.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 08:56

Konya'da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! "Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim"

Konya'da, üniversite öğrencisi eski sevgilisi Sıla A.'yı (20) vahşice darp eden Hüseyin Sucu (25) hakkında soruşturma tamamlandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Sucu hakkında "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kadına karşı basit yaralama" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, iddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TOLGA YANIK
Konya’da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim


Olay, 23 Kasım 2024'te Konya'da yaşandı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sıla A., yaklaşık iki yıl önce bir arkadaş ortamında Hüseyin Sucu ile tanıştı. İkili, zaman zaman görüşmeye başladı ve Sucu, olaydan 1,5 ay önce Sıla A.'ya kendisinden hoşlandığını ifade etti. or.

Konya’da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim

Kısa süreli bir duygusal ilişki yaşayan çift, Sıla A.'nın ilişkiyi bitirme isteğiyle ayrılık sürecine girdi. Ancak Hüseyin Sucu, bu kararı kabullenmedi ve genç kızı buluşmaya ikna etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Konya’da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim

"SANA ÇOK GÜZEL BİR SÜRPRİZİM VAR"

Sucu, akrabası Bayram T. (42) ile birlikte Sıla A.'yı almaya gitti. Araca binen genç kıza, "Sana çok güzel bir sürprizim var, seni döve döve öldüreceğim" diyerek korku dolu anlar yaşattı. Sıla A., araçtan inmek istediğinde ise şaka yaptığını iddia eden Sucu, genç kızı bir kafeye ve ardından eğlence merkezine götürdü.

Konya’da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim

"BUGÜN CENAZEMİZ VAR, CENAZENİN ADI SILA A."

Sabaha karşı araçta başlayan vahşet, Hüseyin Sucu'nun Sıla A.'yı darp etmesiyle devam etti. "Ben sana demedim mi, seni döve döve öldüreceğim" diyerek genç kızı darp eden Sucu, daha sonra Sıla A.'yı evine götürerek şiddete devam etti. Sucu'nun bir arkadaşına, "Bugün cenazemiz var, cenazenin adı Sıla A., bir mezar ayarla" dediği iddia edildi. Sabah saatlerinde evden ayrılabilen Sıla A., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Konya’da dehşet! Sevgilisini önce arabada sonra evde darbetti! Sana sürprizim var öldüresiye döveceğim

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hüseyin Sucu hakkında şu suçlardan hapis cezası istendi: