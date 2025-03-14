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Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
15:34
Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski
Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diri fay haritaları incelenmeye başladı. Konya deprem risk haritası ile bölgedeki olasılıklar değerlendiriliyor. Peki; Konya'da fay hattı var mı, kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte, cevabı!