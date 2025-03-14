Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

MTA diri fay sorgulamaları başladı. Depreme alışık olmayan Konya'da deprem haberinin ardından bölge halkı risk ve deprem olma olasılığını araştırıyor. Öte yandan AFAD tarafından hazırlanan deprem risk haritaları da değerlendiriliyor. Peki; Konya'da fay hattı var mı?