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Haberler Yaşam Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski
Giriş Tarihi: 14.03.2025 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 15:34

Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından MTA Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan diri fay haritaları incelenmeye başladı. Konya deprem risk haritası ile bölgedeki olasılıklar değerlendiriliyor. Peki; Konya'da fay hattı var mı, kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte, cevabı!

Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

MTA diri fay sorgulamaları başladı. Depreme alışık olmayan Konya'da deprem haberinin ardından bölge halkı risk ve deprem olma olasılığını araştırıyor. Öte yandan AFAD tarafından hazırlanan deprem risk haritaları da değerlendiriliyor. Peki; Konya'da fay hattı var mı?

Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

KONYA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Konya Kulu merkez üssünde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 11.6 km altında kaydedildi. Yaşanan sarsıntı bölge halkını risk haritalarına yönlendiriyor:

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Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

MTA diri fay haritalarına göre Konya'da diri faylar mevcut. Akşehir, Altınekin, Doğanhisar ve Ilgın bölgeleri daha önce paylaşılan 110 ilçe arasında yer alıyordu.

Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski

KONYA DEPREM RİSK HARİTASI

Konya 3. derece deprem kuşağında yer alıyor. Az risk taşıdığı bilinen bu bölgedeki şehirlerde 1. ve 2. derecedeki yerlere göre tehlike azalıyor.

İşte, Konya'nın fay haritası:

Konya’da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? 2025 MTA diri fay haritası ile Konya deprem riski