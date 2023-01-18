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Haberler Yaşam Konya'da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:51

Konya'da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık altıncı şehri olarak bilinen Konya hem turizm bakımından hem de sanayi bakımından önemli merkezlerden bir tanesidir. Toplam 31 olan ilçe sayısı ile de Türkiye'nin en çok ilçesi olan illeri arasında yer almaktadır. Konya ayrıca İslam dünyası tarafından tanınan ve sözleriyle ilgi gören Mevlana şehri olarak bilinmektedir. Konya'da gezilecek yerler listesini hazırlamak istiyorsanız sizin için hazırladığımız Konya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte o listemiz…

Konya’da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak olmak üzere toplam 31 tane ilçesi vardır. Bu ilçelerin her birinde farklı etkinlikler, tarihi eserler, doğal güzellikler ve yöresel lezzetleri bulmanız mümkündür. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmış ve dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük gibi önemli tarihi mirasları yine bu ilde keşfedebilirsiniz. Anadolu Selçuklularının ve Karamanoğulları'nın başkentliğini yapmış olan Konya'da geçmişe yolculuğa çıkmanız mümkün. Konya'da gezilecek yerler listesini paylaşacağız. İşte Konya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Konya’da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Konya'da Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • MEVLANA MÜZESİ
  • BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİSİ
  • ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ
  • ŞEMS-İ TEBRİZİ CÂMİ VE TÜRBESİ
  • BEYŞEHİR KUBADÂBÂD SARAYI
  • ALÂEDDİN CAMİSİ
  • KİLİSTRA, LYSTRA
  • EFLATUNPINAR HİTİT SU ANITI
  • KARATAY MEDRESESİ ÇİNİ ESERLER MÜZESİ
  • İNCEMİNARE TAŞ VE AHŞAP ESERLERİ MÜZESİ
  • KONYA ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
  • SELİMİYE CÂMİİ (SULTAN SELİM CÂMİİ)
  • SİLLE
  • BEYŞEHİR GÖLÜ
  • AZÎZİYE CÂMİİ
  • SIRÇALI MEDRESE
  • SELÇUKLU KÖŞKÜ
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Konya’da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi
  • AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • VASADA ANTİK KENTİ
  • ATATÜRK MÜZESİ
  • KARAPINAR OBRUKLARI
  • BEYŞEHİR LEYLEKLER VADİSİ
  • AKŞEHİR BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ
  • KARAPINAR MEKE KRATER GÖLÜ
  • YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ
  • SAHİP ATA VAKIF MÜZESİ
  • ALÂADDİN KÜMBETİ
  • KOYUNOĞLU ŞEHİR MÜZESİ VE KÜTÜPHANESİ
  • KARAPINAR SULTAN SELİM CÂMİİ VE KÜLLİYESİ
  • LUKYANUS KİTÂBESİ VE ATLI KAYA KABARTMASI
  • FASILLAR HİTİT KAYA ANITI
  • EREĞLİ MÜZESİ
  • İSTİKLÂL HARBİ ŞEHİTLİĞİ
  • KIZILÖREN HAN
  • ŞERÂFEDDİN CÂMİİ
  • KURUÇEŞME HANI
  • RUZBE HANI
Konya’da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Çatalhöyük
  2. Aziziye Cami
  3. Karatay Medresesi
  4. Alaeddin Keykubad Camii
  5. İnce Minare Taş Eserler Müzesi
  6. Sultan Selim Câmii
  7. Konya Arkeoloji Müzesi
  8. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi
  9. Atatürk Anıtı
  10. Sahip Ata Vakıf Müzesi
  11. Atatürk Müzesi
  12. Aya Eleni Kilisesi
  13. Kapu Camii
  14. II. Kılıçarslan Köşkü
  15. Şemsi Tebrizi Camii ve Türbesi
  16. İplikçi Camii
  17. KayalıPark
  18. Sırçalı Medrese
  19. Konya Etnografya Müzesi
  20. Zaman Müzesi/Şapel
  21. Payitaht Müzesi
  22. Hoca Hasan Cami
Konya’da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Kocaeli Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
  2. Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi
  3. Olimpiyat Parkı
  4. Alaaddin Tepesi Parkı
  5. Piri Reis Parkı
  6. Kanyon Park
  7. 80 Binde Devr-i Alem Parkı
  8. Kozağaç Parkı
  9. Akyokuş Tabiat Parkı
  10. Saraybosna Parkı
  11. Meram Karaaslan Hadimi Parkı
  12. Sille Seyir Tepesi
  13. Nene Hatun Parkı
  14. Türk Yıldızları Parkı
  15. Ecdat Parkı
  16. Akıncılar Parkı
  17. Berlika Parkı
  18. Aydın Çavuş Tepesi
  19. Kültür Park
  20. Japon Kyoto Parkı
  21. Sille Baraj Parkı
  22. Rahmet Ormanı
  23. Kalehan Ecdad Bahçesi
  24. Karatay Şehir Parkı
  25. Kalehan-Ecdat parkı
  26. Karaaslan Hadimi Parkı
  27. Şeytan Köprüsü
  28. Sille Barajı

Etli ekmek, bamya çorbası, höşmerim, tirit kebabı, fırın kebabı, arabaşı çorbası, dilber dudağı gibi önemli yöresel lezzetleri de tatmanızı önermekteyiz.

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