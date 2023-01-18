Haberler Yaşam Konya'da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:51

Konya'da Gezilecek Yerler 2023 – Konya Gezilecek Tarihi Turistik Yerler Ve Müzeler Listesi

Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık altıncı şehri olarak bilinen Konya hem turizm bakımından hem de sanayi bakımından önemli merkezlerden bir tanesidir. Toplam 31 olan ilçe sayısı ile de Türkiye'nin en çok ilçesi olan illeri arasında yer almaktadır. Konya ayrıca İslam dünyası tarafından tanınan ve sözleriyle ilgi gören Mevlana şehri olarak bilinmektedir. Konya'da gezilecek yerler listesini hazırlamak istiyorsanız sizin için hazırladığımız Konya gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlara göz atabilirsiniz. İşte o listemiz…