Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

'KURTULMAK İÇİN ÇIRPINIYORDUM'



Duruşmaya ilk kez katılan Demet Aydın, Murat Demirci ile aralarında herhangi bir gönül veya cinsel ilişki yaşanmadığını belirtti. Demet Aydın, ifadesinde ''Çalıştığım dönemde sanık Murat, beni 2-3 kez aracıyla eve bırakmıştı. Sara ile nişanlı olduğunu ve ayrılmak istediğini, benimle birlikte olmak istediğini söylemişti. Bu nedenle Murat'ın talebini kabul etmedim. Aramızda herhangi bir şekilde gönül veya cinsellik yaşanmadı. Sadece bende bir kafa karışıklığı oldu. Bu yüzden Murat'ın iş yerinden ayrıldım.''



Yaşadığı işkenceyi anlatan Aydın, ''Bir daireye çıktık. Sanık Sara, Murat'ı aşağı göndererek etrafı kolaçan etmesini söyledi. Murat gittikten sonra kapıyı kilitlediler. Tuğba ve Sara, beni mavi ve beyaz bir iple bağladılar. Sara, Murat'la olan ilişkimizi sordu? Ben, Murat'ın bana asıldığını, ancak kabul etmediğimi söyledim. Bana inanmadı. Bu arada ben kurtulmak için çırpınıyordum.'' diye konuştu.



