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Haberler Yaşam Konya'da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...
Giriş Tarihi: 07.11.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 18:48

Konya'da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

Konya'da gerçekleşen ve tam anlamıyla kan donduran rezidans işkencesinde şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Selçuklu'da eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) yargılanmalarına devam edildi. İşkenceye uğrayan Demet Aydın: Sanık Sara, genital organıma cop sokmak istedi. 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonrasında paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. İkisi de bu sopalarla bana vurdular''

Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

KONYA'DA REZİDANSTA GENÇ KADINA İŞKENCE

Her satırı korkunç her detayı dehşete düşürdü! Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı. Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. (FOTOĞRAFTAKİ: DEMET AYDIN)

Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

AYNI GÜN BİR İŞKENCE DAHA!

Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı. (FOTOĞRAFTAKİ: SARA DEMİR)

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Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

3 SANIĞA 41'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Demet Aydın'a işkence iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuba Demirci hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek', 'hakaret', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'kasten yaralama', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'mala zarar verme', 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, bugün 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katılırken mahkeme salonunda Demet Aydın ile taraf avukatları hazır bulundu.(FOTOĞRAFTAKİ: TUĞBA DEMİRCİ)

Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

'KURTULMAK İÇİN ÇIRPINIYORDUM'

Duruşmaya ilk kez katılan Demet Aydın, Murat Demirci ile aralarında herhangi bir gönül veya cinsel ilişki yaşanmadığını belirtti. Demet Aydın, ifadesinde ''Çalıştığım dönemde sanık Murat, beni 2-3 kez aracıyla eve bırakmıştı. Sara ile nişanlı olduğunu ve ayrılmak istediğini, benimle birlikte olmak istediğini söylemişti. Bu nedenle Murat'ın talebini kabul etmedim. Aramızda herhangi bir şekilde gönül veya cinsellik yaşanmadı. Sadece bende bir kafa karışıklığı oldu. Bu yüzden Murat'ın iş yerinden ayrıldım.''

Yaşadığı işkenceyi anlatan Aydın, ''Bir daireye çıktık. Sanık Sara, Murat'ı aşağı göndererek etrafı kolaçan etmesini söyledi. Murat gittikten sonra kapıyı kilitlediler. Tuğba ve Sara, beni mavi ve beyaz bir iple bağladılar. Sara, Murat'la olan ilişkimizi sordu? Ben, Murat'ın bana asıldığını, ancak kabul etmediğimi söyledim. Bana inanmadı. Bu arada ben kurtulmak için çırpınıyordum.'' diye konuştu.

Konya’da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...

'GENİTAL ORGANIMI KONTROL ETTİ'

İki kadının bir süre sonra bağladıkları ipleri çözdüklerini belirten Aydın, şunları söyledi: ''Sanık Tuğba, benim ayaklarımı ayırdı ve genital organımı kontrol etti. Ben çırpınıyordum. Sanık Tuğba, bakire olduğumu söyledi. Sanık Sara, genital organıma cop sokmak istedi. Ancak, 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonra sanık Sara, paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. Diğer ikisi de bu sopalarla bana vurdular. Hatta Sara bana vururken, sopa Tuğba'nın burnuna geldi. Kanamasına neden oldu. Buna sinirlenip beni yine dövdüler. Sonra telefonla Murat'ı çağırdılar. Sara, Murat'a 'Sen Demet'e asılmışsın' dedi. Murat, bunu inkar etti. Sonra Sara eline makas aldı. Tuğba bıçak gibi bir cisim aldı. Her ikisi de saçımı kestiler. Öncesinde Sara, ağzıma bir bez soktu. Bu nedenle bağıramadım. Sonra ağzımdaki bu bezi çıkardılar.''


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