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Konya'da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...
Giriş Tarihi: 07.11.2022 18:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
18:48
Konya'da rezidansta işkence! Genç kız dehşeti yaşadı: Paspas sopası, cop, çamaşır ipi...
Konya'da gerçekleşen ve tam anlamıyla kan donduran rezidans işkencesinde şoke eden yeni detaylar ortaya çıktı. Selçuklu'da eski sevgilisi Demet Aydın'ı (21) kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) yargılanmalarına devam edildi. İşkenceye uğrayan Demet Aydın: Sanık Sara, genital organıma cop sokmak istedi. 'Başımız belaya girer' diyerek vazgeçtiler. Sonrasında paspas sopasını kırdı. Bir parçasını sanık Tuğba'ya verdi. İkisi de bu sopalarla bana vurdular''