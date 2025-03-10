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Haberler Yaşam Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 21:20

Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Cenap Aslan husumetlisi Serdar G'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aslan tarım makinalarına çarpıp durabildi. Öte yandan talihsiz adam hayatını kaybederken, katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

DHA
Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Olay, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Cenap Aslan, yönetimindeki otomobiliyle seyirde halindeyken, husumetlisi Serdar G., tüfekle ateş açtı.

Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Aslan'ın direksiyonun kontrolünü yitirmesi üzerine otomobil, yolun kenarında bir iş yerinin önünde duran tarım makinalarına çarpıp durabildi.

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Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Saldırgan Serdar G. de hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!

Şüpheli Serdar G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.