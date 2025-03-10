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Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
21:20
Konya’da seyir halindeki aracında saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Cenap Aslan husumetlisi Serdar G'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aslan tarım makinalarına çarpıp durabildi. Öte yandan talihsiz adam hayatını kaybederken, katil zanlısı kısa sürede yakalandı.