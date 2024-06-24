Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yakup Kılıç (36), beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Dönüşe geçtiklerinde ise 4 kişinin bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.