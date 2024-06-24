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Haberler Yaşam Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 15:23

Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

Korku filmlerini aratmayan olay önceki gün Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşandı. Gölde tekneleri alabora olan Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A.'nın (8), can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kaldığı, yaklaşık 18,5 saat sonra Jandarma'nın Bot Timi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Tedavisi süren Dudu A.'nın ilk ifadesinde yaşadıklarını anlattı…

DHA
Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Yakup Kılıç (36), beraberinde Dudu A. ve onun çocuklarıyla cuma günü Beyşehir Gölü'nün kıyısındaki Kuşluca Mahallesi'ne geldi. Aracını burada park eden Kılıç, daha sonra teknesiyle göldeki Aygır Adası'na geçti. Dönüşe geçtiklerinde ise 4 kişinin bulunduğu tekne, alabora oldu. Çocuklar giydikleri can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kalırken, anneleri onlara tutundu. Yakup Kılıç ise suda kayboldu.

Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

Aileler cumartesi günü saat 01.00 sıralarında kayıp başvurusunda bulununca, yapılan arama çalışmasında Kılıç'ın aracı gölün kıyısında bulundu. Jandarma Bot Timi, gölde yaptığı aramada saat 07.30 sıralarında anne ve 2 çocuğunu kurtardı. Bitkin halde bulunan anne ve kızları Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

Anne ve çocuklarının bulunmasının ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kılıç'ın cansız bedeni ise dün saat 13.00 sıralarında çağrılan askeri helikopterden alınan görüntüler sayesinde bulunup sudan çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi bugün öğle saatlerinde Hoca Cihan Mezarlığı'na defnedildi.

Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

18,5 KURTARILMAYI BEKLEMİŞLER
Kurtarılan anne ve iki kızının yaklaşık 18,5 saat suda bekledikleri ortaya çıktı. Çocuklarıyla tedavisi devam eden Dudu A.'nın ilk ifadesinde, "Adadan dönerken saat 14.00 sıralarında tekne alabora oldu.

Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!

Çocukların can yelekleri vardı. Ben de onlara tutundum ve ertesi sabah, jandarma gelip bizi kurtardı" diye konuştu...

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