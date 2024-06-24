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Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
15:23
Konya’da tekne alabora olmuştu: 18,5 saat kızlarıyla suda kalan anne konuştu!
Korku filmlerini aratmayan olay önceki gün Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşandı. Gölde tekneleri alabora olan Dudu A. ile kızları A.A. (12) ve E.A.'nın (8), can yelekleri sayesinde su yüzeyinde kaldığı, yaklaşık 18,5 saat sonra Jandarma'nın Bot Timi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. Tedavisi süren Dudu A.'nın ilk ifadesinde yaşadıklarını anlattı…