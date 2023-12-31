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Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
16:50
Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…
Kan donduran olay Konya Seydişehir'de yaşandı. Boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı ise son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan caninin ifadesi de ortaya çıktı: Başkasıyla görüştüğünü...