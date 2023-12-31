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Haberler Yaşam Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 16:50

Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

Kan donduran olay Konya Seydişehir'de yaşandı. Boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurarak öldüren diş teknisyeni Bekir Doğan (44), tutuklandı. Öldürülen anne ile kızı ise son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan caninin ifadesi de ortaya çıktı: Başkasıyla görüştüğünü...

DHA
Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

Konya'da diş teknisyeni Bekir Doğan dün sabah 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeği ile vurdu.

Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

'BAŞKASIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM'
Bekir Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim.

Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi.

Konya’da vahşet: Eski karısı ile kızını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başkasıyla…

Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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