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Konya'daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir'i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
10:04
Konya'daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir'i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı
Konya'da sevgilisi Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürüp, intihar süsü vermeye çalışan Ayşe Kocabaş (35) hakkında soruşturma tamamlandı. Kocabaş hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Kocabaş'ın çıkan tartışma nedeniyle cinayetten önce KADES uygulamasından yardım istediği ancak polis ekiplerine şikayetinin olmadığını söylediği belirtildi. Kocabaş'ın cinayetten 15 gün önce de sevgilisine, 'Senin hayatını karartacağım' mesajları attığı da dosyada yer aldı.