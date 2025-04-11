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Haberler Yaşam Konya'daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir'i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:04

Konya'daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir'i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

Konya'da sevgilisi Şuayip Demir'i (32) bıçaklayarak öldürüp, intihar süsü vermeye çalışan Ayşe Kocabaş (35) hakkında soruşturma tamamlandı. Kocabaş hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Kocabaş'ın çıkan tartışma nedeniyle cinayetten önce KADES uygulamasından yardım istediği ancak polis ekiplerine şikayetinin olmadığını söylediği belirtildi. Kocabaş'ın cinayetten 15 gün önce de sevgilisine, 'Senin hayatını karartacağım' mesajları attığı da dosyada yer aldı.

TOLGA YANIK
Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz 11 Şubat sabahı merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde boş arazide yaşandı. Ayşe Kocabaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, 3 yıldır imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Şuayip Demir'i direksiyon başında kanlar içinde olduğunu belirterek yardım istedi.

Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis, 42 K 3454 plakalı otomobilin sürücü koltuğundaki Demir'in göğsünden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini tespit etti. Önce kendisinin bir şey yapmadığını ancak daha sonra Demir'i bıçakladığını söyleyen Kocabaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık Ayşe Kocabaş hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

İddianamede Demir ve Kocabaş'ın 3 yıldır birlikte yaşadığı sık sık kavga edip birbirlerine karşı şiddet uyguladıkları, bir ayrılıp bir barıştıkları belirtildi. Şuayip Demir'in çalıştığı kahvehaneden geç gelmesi nedeniyle olay öncesi Kocabaş ile tartıştığı, Demir'in Kocabaş'ı arabayla evinden alarak işyerinin yakınına geldikleri, burada çıkan tartışma nedeniyle Kocabaş'ın KADES'e basıp yardım istediği, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine bir kavganın olmadığını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledikleri ve bu şekilde tutanak tutulduğuna yer verildi.

Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

'BIÇAKLAYIP UYUMUŞ'

Demir ve Kocabaş'ın olay yerinde birlikte alkol aldıkları, daha sonra aralarında çıkan tartışmada Demir'in Kocabaş'a saldırıp, hakaret ettiği, genç kadının da araçta bulunan bıçağı alıp, Kocabaş'a doğru salladığı, Kocabaş'ın alkol ve uyuşturucunun etkisiyle uyuya kaldığı, sabah kalkınca da durumu görüp ihbarda bulunduğu da iddianamede belirtildi.

15 GÜN ÖNCE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

İddianamede Ayşe Kocabaş'ın 112'ye yaptığı ihbar ile cep telefonu mesaj dökümleri de yer aldı. Kocabaş'ın 112 görevlisine, 'Bıçaklama var bir gelebilir misiniz? diyerek adres verdiği, olay yerine gelen sağlık personeline de, göğsünden kendisini bıçakladığını, en son saat 4 gibi konuştuğunu, bilincinin yerinde olduğunu söylediği yer alıyor. Kocabaş'ın 26-27 Ocak tarihlerinde Demir'e attığı sesli mesajlarda 'Senin hayatını karartacağım. Bekle beni senin canını acıtacağım. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim, senin canını acıtmadan ölmeyeceğim. Bak gör o annenin bile canını acıtacağım' şeklinde mesajlar gönderdiği de iddianamede yer aldı.