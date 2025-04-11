Konya’daki cinayette kan donduran detaylar: Sevgilisi Şuayip Demir’i öldürmüştü! Vahşet mesajları ortaya çıktı

'BIÇAKLAYIP UYUMUŞ'

Demir ve Kocabaş'ın olay yerinde birlikte alkol aldıkları, daha sonra aralarında çıkan tartışmada Demir'in Kocabaş'a saldırıp, hakaret ettiği, genç kadının da araçta bulunan bıçağı alıp, Kocabaş'a doğru salladığı, Kocabaş'ın alkol ve uyuşturucunun etkisiyle uyuya kaldığı, sabah kalkınca da durumu görüp ihbarda bulunduğu da iddianamede belirtildi.

15 GÜN ÖNCE TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ

İddianamede Ayşe Kocabaş'ın 112'ye yaptığı ihbar ile cep telefonu mesaj dökümleri de yer aldı. Kocabaş'ın 112 görevlisine, 'Bıçaklama var bir gelebilir misiniz? diyerek adres verdiği, olay yerine gelen sağlık personeline de, göğsünden kendisini bıçakladığını, en son saat 4 gibi konuştuğunu, bilincinin yerinde olduğunu söylediği yer alıyor. Kocabaş'ın 26-27 Ocak tarihlerinde Demir'e attığı sesli mesajlarda 'Senin hayatını karartacağım. Bekle beni senin canını acıtacağım. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim, senin canını acıtmadan ölmeyeceğim. Bak gör o annenin bile canını acıtacağım' şeklinde mesajlar gönderdiği de iddianamede yer aldı.