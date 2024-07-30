Giriş Tarihi: 30.07.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
18:17
Köpek saldırısından kaçarken ayağına demir saplandı! Meclis'te bağırıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar!
Manisa Akhisar'da köpek dehşeti yaşandı. Köpek saldırısından kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarından düşen ve ayağına demir saplanan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, "Normalde köpekleri severim de bazı köpeklerden nefret etmeye başladım" dedi. Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık ise yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek "Ayağını değil de kafasını çarpsaydı ne olacaktı? Bunun hesabını bana sokak hayvanları mı verecek? Hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Meclis'te bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar" diye konuştu.