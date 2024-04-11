Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”
Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:34

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Yurdun çeşitli yerlerinde sokak köpekleri saldırılarının yol açtığı ölüm ve yaralanmaların her geçen gün artıyor. Son haftalarda yaşanan köpek saldırıları akıllara Ankara'da okula gitmek için evden çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönmesini getirdi.

Dilhan Dumanoğlu
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Yaklaşık 1 hafta sonra son ameliyatına girmeye hazırlanan küçük Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, oğlunun sırtına balonlar yerleştirildiğini, o bölgeden alınan derinin başına nakledileceğini söyledi.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Baba Yılmaz, "İnşallah son ameliyatı olacak. 1-2ay hastanede kalacak, şimdi pansumanları yapılıyor, durumu daha iyiye gidiyor. Bizim için en önemlisi evladımızın sağlığı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

'KİMSEYİ KIRMADAN BU SORUNU ÇÖZELİM'

Başıboş köpek sorununa çözüm bulunması için umutlu olduklarını dile getiren baba Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da konuyla yakından ilgilenmişti.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Hepsinden Allah razı olsun, herkes elinden geldiğince bize yardımcı oldu" diye konuştu. Sokak köpeklerine kimseyi kırmadan acilen bir çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Canı yanmayan bilemez.

Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”

Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Herkes taşın altına elini koysun bir çözüm bulalım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA