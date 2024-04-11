Haberler
Yaşam
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”
Giriş Tarihi: 11.04.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
07:34
Köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın babası: “Artık köpekler yüzünden kimse ölmesin”
Yurdun çeşitli yerlerinde sokak köpekleri saldırılarının yol açtığı ölüm ve yaralanmaların her geçen gün artıyor. Son haftalarda yaşanan köpek saldırıları akıllara Ankara'da okula gitmek için evden çıkan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ölümden dönmesini getirdi.