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Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:55

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve günlerce entübe edilen 10 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, yeni çıkacak olan yasayı destekleyeceğini söyledi. Çocuğunun ölümle burun buruna geldiğini belirten baba Ünlü, "Çocuğumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce neler çektiğimiz bir biz biliriz. En uygun şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Sokakların daha güvenli hale gelmesi lazım" diye konuştu.

TOLGA YANIK
Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

23 Ağustos 2022 tarihinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesinde yaşanan olayda, sokakta oyun oynayan Umut Ünlü, 4 köpeği saldırısına uğradı. Komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarılan küçük Umut, ilçedeki tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

Vücudunda ciddi yaralanmalar olan ve bu nedenle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

"BİZİM CANIMIZ YANDI BAŞKALARIN YANMASIN"

Halit Kalkan İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, "Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı.

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp, yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu.

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun

Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk" dedi.

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