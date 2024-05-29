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Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:55
Köpeklerin saldırısında yaralanıp, entübe edilen Umut’un babası: En uygun şekilde bir çare bulunsun
Konya'nın Ereğli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve günlerce entübe edilen 10 yaşındaki Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, yeni çıkacak olan yasayı destekleyeceğini söyledi. Çocuğunun ölümle burun buruna geldiğini belirten baba Ünlü, "Çocuğumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce neler çektiğimiz bir biz biliriz. En uygun şekilde bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Sokakların daha güvenli hale gelmesi lazım" diye konuştu.