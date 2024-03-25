Haberler
Yaşam
Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
16:51
Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!
Sevimli evcil hayvanlar olan köpeklerin belirli bir eğitimden geçtikten sonra bazı komutları anladığı ve bunlara uygun davrandıkları kabul görmüş bir gerçektir. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma köpek dostlarımızın basit komutlardan daha fazlasını ya da en azından önemsedikleri şeyleri kavrayabildiklerini doğruluyor.