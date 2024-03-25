Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Ancak araştırmalar köpek beyninde kelimeleri işlerken neler olduğu hakkında çok az şey söylüyor. Boros ve meslektaşları, gizemi açığa çıkarmak için 18 köpek sahibini evcil hayvanlarını ve hayvanların iyi tanıdığı beş nesneyi laboratuvara getirmeye davet etti. Bunlar arasında toplar, terlikler, frizbiler, lastik oyuncaklar ve diğer eşyalar yer alıyordu.