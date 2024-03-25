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Haberler Yaşam Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:51

Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Sevimli evcil hayvanlar olan köpeklerin belirli bir eğitimden geçtikten sonra bazı komutları anladığı ve bunlara uygun davrandıkları kabul görmüş bir gerçektir. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma köpek dostlarımızın basit komutlardan daha fazlasını ya da en azından önemsedikleri şeyleri kavrayabildiklerini doğruluyor.

Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde deneylerin düzenlenmesine yardımcı olan Marianna Boros, "Bence bu kapasite tüm köpeklerde var" dedi.

Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Bilim insanları uzun süredir köpeklerin kelimelerin anlamlarını gerçekten öğrenip öğrenemeyeceği konusunda üzerine testler yapmış ve bu şüpheyi destekleyecek bazı kanıtlar elde etmişlerdir. 2022'de yapılan bir araştırma, köpek sahiplerinin köpeklerinin 15 ila 215 kelimeye yanıt verdiğine inandıklarını ortaya çıkardı.

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Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Köpeklerin bilişsel yeteneklerine dair daha doğrudan kanıtlar, 2011 yılında Güney Carolina'daki psikologların, Chaser adlı border collie cinsi köpeğin üç yıllık yoğun eğitimin ardından 800 kumaş oyuncak, 116 top ve 26 frizbi dahil olmak üzere 1000'den fazla nesnenin adını öğrendiğini bildirmesiyle ortaya çıktı.

Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Ancak araştırmalar köpek beyninde kelimeleri işlerken neler olduğu hakkında çok az şey söylüyor. Boros ve meslektaşları, gizemi açığa çıkarmak için 18 köpek sahibini evcil hayvanlarını ve hayvanların iyi tanıdığı beş nesneyi laboratuvara getirmeye davet etti. Bunlar arasında toplar, terlikler, frizbiler, lastik oyuncaklar ve diğer eşyalar yer alıyordu.

Köpeklerle ilgili çığır açan keşif: Meğer bizi anlayabiliyorlarmış!

Laboratuvarda sahiplere, köpeklerine doğru öğeyi veya farklı bir öğeyi göstermeden önce nesnelerle ilgili kelimeleri söylemeleri talimatı verildi. Örneğin, sahibi "Bakın, top burada" diyebilir ama bunun yerine bir Frizbiyi kaldırabilir. Deneyler eşleşen ve eşleşmeyen nesnelerle birçok kez tekrarlandı.

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