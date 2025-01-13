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Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:17

YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden ücretlendirilen yollar ve köprü geçiş ücretleri 2025 yılı için sorgulanıyor. Araç sahipleri güncel rakamlara odaklandı. Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi sık kullanılanlar merak konusu. Peki; yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

Köprü ve otoyol ücretleri 2025 tarifesi belirlendi. KGM açıklaması ile duyurulan ücretlerde araştırmalar hız kazandı. Özellikle şehirler arası seyahatlerde kullanılan köprü geçiş ücretleri yanı sıra İstanbul içinde her gün ziyaretçilerini ağırlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de merak edilenler arasında. İşte, yeni rakamlar...

YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025 BELLİ OLDU!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.
KGM'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı.

İşte, yeni tarife:

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YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

YENİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 24 TL'den 47 TL'ye,

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 399 TL'den 795 TL'ye,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL'den 80 TL'ye,

1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL'den 795 TL'ye güncellendi.

YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

Ankara-Niğde Otoyolu da 295 TL'den 590 TL'ye güncellendi.

Ayrıca KGM'nin internet sitesinden, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler erişime açıldı.

YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?
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