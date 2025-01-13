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YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
07:17
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden ücretlendirilen yollar ve köprü geçiş ücretleri 2025 yılı için sorgulanıyor. Araç sahipleri güncel rakamlara odaklandı. Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü gibi sık kullanılanlar merak konusu. Peki; yeni köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?