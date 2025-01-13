YENİ KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025: KGM ile köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç lira?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2025 BELLİ OLDU!

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

KGM'den yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı.

İşte, yeni tarife: