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Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
10:45
Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!
Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 130'uncu günde sonlandırıldı. Bir yetkili, "Maalesef çok uğraşmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Gönen'de kaybolan zihinsel engelli vatandaşımızı, az sayıda ekiple 24 saat içinde bulduk. 130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.