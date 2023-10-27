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Haberler Yaşam Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!
Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:45

Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 130'uncu günde sonlandırıldı. Bir yetkili, "Maalesef çok uğraşmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Gönen'de kaybolan zihinsel engelli vatandaşımızı, az sayıda ekiple 24 saat içinde bulduk. 130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (81) ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.


Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

74 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ
Berzeg'in köpeği 'Tina', kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. 'Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi.

Korhan Berzeg olayı: Gizemli bir durum var aydınlatmaya çalışıyoruz!

Çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelerek köpeği teslim aldı. 'Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

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