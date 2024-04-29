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Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar
Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
18:51
Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemik parçalarının bulunmasının ardından bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı. İşte sır perdesini aralatacak o detaylar...