Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar
Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 18:51

Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait kemik parçalarının bulunmasının ardından bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı. İşte sır perdesini aralatacak o detaylar...

GÖKHAN DAĞLI
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

Bugün, Gönen'e bağlı, Kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kaldığı yerden devam etti.

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

Jandarma ekipler tarafından yürütülen detaylı arama çalışmaları sonucu Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen yeni bulgulara ulaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

İKİ KEMİK VE İKİ GİYSİ PARÇASI BULUNDU

Bölgedeki arama çalışmaları sonucu; insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu.

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.

Korhan Berzeg’e ait yeni bulgulara ulaşıldı! Sır perdesini aralatacak yeni detaylar

NE OLMUŞTU?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

SON DAKİKA