Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

'BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN'



Tuğba Avcı ise insanların biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet. Sayı fazla olduğu için çocuklar korktuğunu söylüyorlar. Çocukları hayvan sevgisiyle büyütmek gerekiyor. Biz bu avuç hayvansever bu köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. Devlet yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun" diye konuştu.