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  • Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

'ta çok tepki bir olay yaşandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 8 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin bakımını üstlenen Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri ve Tuğba Avcı, kurtulan 1 yavru köpeğe sarılarak gözyaşı döktü. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü yönünde rapor tutuldu. Platform üyesi Hasret Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum." açıklamalarını yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yavur köpekleri zehirleyenlerin bulunması talep edildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 13:00
Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri ve Tuğba Avcı, ilçe merkezinde yuva yaparak bakımını üstlendikleri 8 yavru köpeğe dün bakmaya gittiklerinde, hayvanların rahatsızlandıklarını gördü.

Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

İlçedeki veteriner kliniğine götürdükleri köpeklerden 7'si telef oldu, 1 ise veterinerin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Veteriner hekim, köpeklerin zehirlenerek öldüğü yönünde rapor tuttu. Raporu alan hayvanseverler Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

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Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

Platform üyesi , dün yiyecek vermek için köpeklerin yuvasına gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını anlatarak, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum. Uzun zamandır emek veriyoruz. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

'BU TÜR OLAYLAR ARTIK SON BULSUN'

Tuğba Avcı ise insanların biraz daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Bu bizim insanlık görevimiz. Bunlar bize emanet. Sayı fazla olduğu için çocuklar korktuğunu söylüyorlar. Çocukları hayvan sevgisiyle büyütmek gerekiyor. Biz bu avuç hayvansever bu köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Barınağımız yeni yapıldı. Biz buralarda imkanımız oldukça köpeklere bakmaya çalışıyoruz. Yetkililer bize destek olsun. Sık yaşıyoruz biz bunları ama artık yaşamak istemiyoruz. Devlet yardım etsin, birlikte kısırlaştıralım. İşbirliği halinde bu tür olayların yaşanmasının önüne geçelim. Bu yavruların başına gelen diğer yavruların başına gelmeyecek diyemiyoruz. Artık bu tür olaylar son bulsun" diye konuştu.

Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz
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Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz
Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz
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