Korkunç iddia... Hayvanseverler gözyaşı döktü: Hayvanlarımızı kurtaramadık, yapanların bulunmasını istiyoruz

Zonguldak'ta çok tepki bir olay yaşandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 8 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Köpeklerin bakımını üstlenen Kozlu Sokak Hayvanları Platformu üyeleri Hasret Ünal ve Tuğba Avcı, kurtulan 1 yavru köpeğe sarılarak gözyaşı döktü. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü yönünde rapor tutuldu. Platform üyesi Hasret Ünal açıklamalarda bulundu. Ünal, "Her gün olduğu gibi yemek vermeye gittim. Yuvalarının içinde bir tek kucağımdaki köpek dışarıdaydı. İkisi can çekişiyordu. Onları gördüğümde anlatamam çok kötü durumdaydım. Hemen aldık, veterinere götürdük. Diğerlerini kurtaramadık. Bu meleğimi kurtardık. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum." açıklamalarını yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yavur köpekleri zehirleyenlerin bulunması talep edildi.