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Giriş Tarihi: 04.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:18

Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Kemal Sunal'ın klasikleşen filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu ile gündemde. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı filmi bu akşam bir kez daha sinemaseverler ile buluşuyor. Mülayim Sert karakteriyle anılan film yıllardır aynı ilgiyle izleniyor. Peki; Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Korkusuz Korkak oyuncuları arsında Kemal Sunal ile birlikte Turgut Özatay, Ayşin Atav gibi isimler yer alıyor. Yerli komedi filmi 1979 yapımı. Sinemaseverler ekran başında geçiyor. Peki; Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne anlatıyor, konusu nedir? İşte, filme dair merak edilenler...

Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KORKUSUZ KORKAK KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar.

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Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KORKUSUZ KORKAK OYUNCULARI

Kemal Sunal - Mülayim Sert
Turgut Özatay - Ayı Abbas
Ayşin Atav - Hemşire Sevil
Nejat Gürçen - Patron
Zafer Önen - Müdür
Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim
Rıza Pekkutsal - Memur
Belkıs Dilligil - Melek Hanım
Hakkı Kıvanç - Hakkı
Aynur Akkum - Esin Hanım
Renan Fosforoğlu - Doktor Celal
Muhteşem Durukan - Sansar Selim
Zeki Alpan - Nuri Amca

Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi, 1979 senesinde İstanbul Beykoz ve Anadolu Hisarı'nda çekilmiştir.

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