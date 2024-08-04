Giriş Tarihi: 04.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
15:18
Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu: Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?
Kemal Sunal'ın klasikleşen filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak oyuncuları ve konusu ile gündemde. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı filmi bu akşam bir kez daha sinemaseverler ile buluşuyor. Mülayim Sert karakteriyle anılan film yıllardır aynı ilgiyle izleniyor. Peki; Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman yayınlandı?