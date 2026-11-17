BU YÖNTEMLE KOTLAR ÜTÜ İSTEMİYOR!

Kot pantolonlar kalın dokuları ve cep detayları yüzünden en zor kuruyan, kururken de üzerinde su ya da deterjan lekesi bırakmaya en müsait kıyafetlerdir.

Kuruduktan sonra sertleşen ve pot duran kotları ütülemek ise tam bir işkenceye dönüşebilir.