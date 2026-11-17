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Kot pantolonlar kuruyunca mukavva gibi mi oluyor? İşte ütüyü unutturan 3 kurutma yöntemi
Giriş Tarihi: 17.11.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 17.11.2026 15:04
Kot pantolonlar kuruyunca mukavva gibi mi oluyor? İşte ütüyü unutturan 3 kurutma yöntemi
Yıkandıktan sonra taş gibi sertleşen ve ütülemeden açılmayan kot pantolonlardan sıkıldınız mı? Profesyonel tekstilcilerin çamaşır ipinde uyguladığı bu 3 basit adım, kotları makineden çıktığı gibi pürüzsüz ve yumuşacık yapıyor. Meğer yıllardır boşuna ütüyle uğraşıyormuşuz!